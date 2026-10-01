Rośnie liczba „przyłapań” młodych osób na zażywaniu tak zwanego „kryształu” [Rozmowa Dnia]
W pierwszej połowie tego roku polska policja przejęła aż 92 tony narkotyków. Nasz kraj jest jednym z największych w Europie producentów tanich syntetycznych…
Zderzenie motocykla z osobówką na DK 91 w Otłoczynie. Jedna osoba poszkodowana
Na drodze krajowej nr 91 w Otłoczynie niedaleko Torunia doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Jedna osoba została ranna, a na miejscu pracują…
Bezpieczni na drogach w każdym wieku. Akcja dla seniorów w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
Seniorzy z regionu spotkali się w środę. żeby porozmawiać o bezpieczeństwie na drogach. Akcja „bezpieczni 60+” odbyła się w urzędzie wojewódzkim…
Polski Dzień Spirometrii w Bydgoszczy. Pacjenci mogli przebadać się bezpłatnie
Wdech i wydech - na te słowa czekał w siedzibie wojewódzkiego oddziału NFZ w Bydgoszczy tłum pacjentów, a chodzi o spirometrię.
Użytek ekologiczny powstanie na Górkach Fordońskich. Będą też dotacje na wymianę pieców
Nowy użytek ekologiczny „Nisza Źródliskowa Górki Fordońskie" powstanie w Bydgoszczy. Projekt uchwały został w środę przegłosowany przez bydgoskich…
W Aleksandrowie Kujawskim pojawił się... kolejarz. Wyrzeźbiona figurka odsłonięta
W 19. wieku wieku była tutaj granica Imperium Rosyjskiego i Królestwa Pruskiego. O znaczeniu Aleksandrowa Kujawskiego przypomina jeden z najdłuższych dworców…
Budowa zbiorników retencyjnych w Bydgoszczy wciąż opóźniona. Część miała być gotowa we wrześniu
Dwadzieścia procent - taki jest ogólny postęp zaawansowania prac przy zbiornikach retencyjnych w Bydgoszczy. W mieście trwa drugi etap projektu. Wiele z nich…
Wielka Nieszawka stawia weto Toruniowi. Odrzucili warianty trasy dla Mostu Zachodniego
Władze i mieszkańcy gminy Wielka Nieszawka mówią stanowcze „nie” dla budowy Mostu Zachodniego w Toruniu. Podjęli uchwałę i napisali list otwarty do…
Pędził 103 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało 50 km/h. Stracił prawo jazdy
36-letni kierowca Skody jechał 103 km/h w Mamliczu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące…
Próby oszustw wobec seniorów w Bydgoszczy. Ktoś podszywa się pod pracowników MOPS-u
Oszustki pukają do drzwi seniorów i podają się za pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Mówią z obcym akcentem, oferują niby bezpłatną…
Dzięki reakcji szwedzkiego gracza nie doszło do planowanego przez 13-latka zamachu w powiecie wąbrzeskim
To nie automatyczny monitoring forów internetowych, a reakcja obywatela Szwecji pozwoliła przeprowadzić skuteczną akcję powstrzymania ataku na szkołę w…
Darmowe badania dla mężczyzn we Włocławku z okazji Dnia Chłopaka. Będą rozdawać vouchery
Włocławski ratusz po raz kolejny zaprasza mężczyzn na bezpłatne badania. Z okazji dnia chłopaka urzędnicy przygotowali 700 voucherów do wykorzystania na…