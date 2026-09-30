Sesja Rady Miasta Bydgoszczy/fot. Damian Klich
Bydgoszcz

Nowa linia międzygminna pojedzie z Bydgoszczy do Solca Kujawskiego. Jest zgoda na jej powstanie

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Do Solca Kujawskiego pojedzie z Bydgoszczy nowa linia międzygminna - tak zdecydowali bydgoscy radni na sesji Rady Miasta. Uchwalono również wydłużenie przysługiwania biletu uczniowskiego o rok.

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Będzie on przysługiwał do 30 września roku, w którym uczeń ukończył 21 lat.

Zdaniem Rafała Grzegorzewskiego, zastępcy dyrektora do spraw transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, nowa linia międzygminna z Bydgoszczy do Solca Kujawskiego otwiera furtkę do podpisania umowy pomiędzy władzami dwóch miast.

- Linia będzie kosztować ok. 2,5 miliona złotych w skali całego roku. Zakładamy, że około 30 proc. pokryją wpływy z biletów. Pozostała część zostanie podzielona między gminy, w zależności od liczby pasażerów korzystających z tej linii. Uważamy, że około 70 proc. dotacji będzie pokrywać Solec Kujawski, a 30 proc. miasto Bydgoszcz - dodaje.

Trasa tej linii będzie wyglądać następująco: Rondo Toruńskie - ul. Toruńska - ul. Hutnicza - pętla Łęgnowo - ul. Nowotoruńska - Otorowo - Solec Kujawski.

Mówi Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora do spraw transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Minuta ciszy dla zmarłej radnej Katarzyny Zaczek

Sesja Rady Miasta Bydgoszczy rozpoczęła się jednak od minuty ciszy. W ten sposób radni uczcili pamięć koleżanki Katarzyny Zaczek. Radna bydgoskiej prawicy zmarła tydzień temu po wielomiesięcznej chorobie. Miała 34 lata.

Zmarłą Katarzynę Zaczek wspomina Monika Matowska, przewodnicząca rady.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: nowa linia międzygminnaBydgoszczSolec Kujawskisesja rady miasta bydgoszczy
Zdjęcie zmarłej radnej Katarzyny Zaczek na sesji Rady Miasta Bydgoszczy/fot. Damian Klich
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