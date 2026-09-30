Z placu zabaw do sądu. Tam swój finał znajdzie kłótnia między dziećmi w Pakości

Sprzeczka dzieci na placu zabaw zakończy się... w sądzie. W Pakości, podczas pobytu szkolnej grupy na placu zabaw, 8-latek miał zranić innego chłopca.

Jak przekazała rzeczniczka inowrocławskiej policji asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak, drugi z nich doznał lekkich obrażeń w postaci obtarć.



Na omawiany plac zabaw została wezwana policja. Chłopiec nie musiał jechać do szpitala. Sprawa została jednak skierowana do sądu rodzinnego. Zgodnie z przepisami - kiedy czyn dotyczy osób poniżej 10. roku życia, możliwe jest skierowanie wniosku o wgląd w sytuację rodziny.



Policja ustala szczegóły. Do tego tematu będziemy wracać.



Jako pierwszy o tym incydencie poinformował portal TVP 3 Bydgoszcz.