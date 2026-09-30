Przyszli mechatronicy będą mogli znaleźć pracę w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia/fot. Magnific/ilustracyjna
Grudziądz

Przyszli mechatronicy będą mogli znaleźć pracę w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia

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W Grudziądzu Publiczna Uczelnia Zawodowa powstała na potrzeby Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. To w zbrojeniówce przyszli mechatronicy mają znaleźć pracę - zapewnia rektor szkoły Michał Sójka.

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- Kształcimy w sposób praktyczny, to odpowiedź na potrzeby regionu, żeby nie tworzyć akademickości - mówi. - Współpracujemy bardzo ściśle z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia. Spora część studentów skorzystała z możliwości odbywania tam praktyk - dodaje Michał Sójka.

Szkoła powstała w 2023 roku, a studia są bezpłatne. W przyszłym roku powstanie jeszcze jeden kierunek związany w obronnością - bezpieczeństwo wewnętrzne.

Mówi Michał Sójka, rektor Publicznej Uczelni Zawodowej
Gdzie: Grudziądz
TAGI: studencka rzeczywistośćGrudziądzWojskowe Zakłady UzbrojeniaGrudziądzPubliczna Uczelnia Zawodowa
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