Przyszli mechatronicy będą mogli znaleźć pracę w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia

W Grudziądzu Publiczna Uczelnia Zawodowa powstała na potrzeby Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. To w zbrojeniówce przyszli mechatronicy mają znaleźć pracę - zapewnia rektor szkoły Michał Sójka.

- Kształcimy w sposób praktyczny, to odpowiedź na potrzeby regionu, żeby nie tworzyć akademickości - mówi. - Współpracujemy bardzo ściśle z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia. Spora część studentów skorzystała z możliwości odbywania tam praktyk - dodaje Michał Sójka.



Szkoła powstała w 2023 roku, a studia są bezpłatne. W przyszłym roku powstanie jeszcze jeden kierunek związany w obronnością - bezpieczeństwo wewnętrzne.