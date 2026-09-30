Adam Leszkiewicz/fot. Tomasz Bielicki
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Prezes bydgoskiej Belmy odwołany. Adam Leszkiewicz: Szukamy nowych rozwiązań [Rozmowa Dnia]

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Dlaczego prezes bydgoskiej Belmy stracił stanowisko? Co dalej z budową fabryki amunicji w naszym regionie i jaki jest pomysł na funkcjonowanie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy? Mariusz Kluszczyński zapytał o to Adama Leszkiewicza, prezesa PGZ S.A.

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Dotychczasowy prezes Belmy (należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej) Jarosław Zakrzewski został odwołany. Dlaczego? - Zmiany są czymś naturalnym, szukamy rozwiązań, które wzmocnią efektywność zarządzania, dadzą świeży oddech, jeśli chodzi o realizację inwestycji - wyjaśnia Adam Leszkiewicz. - Rada Nadzorcza uznała, że chce szukać nowych, lepszych rozwiązań - dodaje.

Zwiększenie zdolności produkcji min to główny cel dofinansowania dla Belmy. Z Funduszu Inwestycji Kapitałowych popłynie do bydgoskiego zakładu aż 300 milionów złotych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na budowę nowych hal i wytwarzanie 250 tysięcy min rocznie.




Sytuacja Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy

Kilka miesięcy temu związki zawodowe WZL nr 2 alarmowały, że grożą zwolnienia, że nie są płacone składki w ZUS. - Sprawa nie jest prosta, problem polega na tym, że mamy tam ponad 1000 osób zatrudnionych i przedmiotem naszej troski jest każde miejsce pracy - przyznaje Adam Leszkiewicz. - Mamy projekty, które są bardzo rozwojowe - mam na myśli chociażby udział w serwisie samolotów F-16. Przygotowujemy się też do produkcji foteli, także dla przemysłu lotniczego, rozmawiamy o projektach związanych z eksportem bezzałogowców typu Wizjer. Natomiast aktualnym problemem jest to, żeby dzisiaj spółka uzyskiwała określony poziom przychodów - przyznaje.

W Stanach Zjednoczonych prowadzone są negocjacje, przy udziale również przedstawicieli tych zakładów. Dotyczą one chociażby projektu rakiet Barracuda. W lipcu w bydgoskich Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 podpisano umowę na produkcję tych pocisków.

Jak uważa Adam Leszkiewicz, konkrety negocjacji w USA mogą być znane jeszcze w tym roku. - One zależą nie tylko od wyniku rozmów bezpośrednich i ustaleń warunków, ale także od rozmów i negocjacji z zamawiającym, czyli z Agencją Uzbrojenia. Te procesy toczą się równolegle - dodaje prezes PGZ.

Cała Rozmowa Dnia Polskiego Radia PiK poniżej.
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Rozmowa Dnia Polskiego Radia PiK - Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej
TAGI: BelmaWojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w BydgoszczyAdam LeszkiewiczRozmowa DniaPolska Grupa Zbrojeniowa
Od lewej prezes PGZ Adam Leszkiewicz, Zdzisław Nawrat z Sekcji Techniki Polskiego Radia PiK i prowadzący Rozmowę Dnia Mariusz Kluszczyński
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