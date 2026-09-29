Hubert Hurkacz nie zdobył dziewiątego tytułu w karierze/fot.: pixabay.com
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Hurkacz przegrał finał w Chengdu. Cztery setbole nie wystarczyły do przedłużenia meczu

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Hubert Hurkacz nie zdobył dziewiątego tytułu w karierze. W finale turnieju ATP w Chengdu Polak przegrał z Alejandro Davidovichem Fokiną 4:6, 6:7 (7-9). Największy niedosyt pozostawił tie-break drugiego seta, w którym Hurkacz nie wykorzystał czterech piłek setowych.

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Pierwsza partia długo była wyrównana, ale w siódmym gemie Hiszpan przełamał serwis Polaka i utrzymał przewagę do końca seta.

W drugiej odsłonie Hurkacz trzymał się przede wszystkim dzięki podaniu. O wszystkim zdecydował tie-break. Polak prowadził w nim 6-3, później miał jeszcze setbola przy 7-6, ale żadnej z czterech szans nie wykorzystał. Davidovich Fokina odwrócił końcówkę i wygrał 9-7.

Dla Hurkacza był to 13. finał turnieju ATP. Po występie w Chengdu awansował na 39. miejsce w światowym rankingu.

Alejandro Davidovich Fokina – Hubert Hurkacz 2:0 (6:4, 7:6 [9-7])

Dyscyplina: tenis ziemny
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