Sąd już cztery razy zakazywał mu prowadzić samochód, a on pędził po DK 10

Mieszkaniec powiatu aleksandrowskiego może spędzić w więzieniu pięć lat. Rozprawa czeka go po tym, jak złapali go bydgoscy policjanci i wyszło na jaw, że jeździ mimo czterech zasądzonych zakazów kierowania pojazdami.

Policjanci zatrzymali 42-latka na drodze krajowej nr 10. Od pierwszej chwili zachowywał się dziwnie.



- Unikał kontaktu wzrokowego z policjantką, jego ręce drżały ze zdenerwowania, a poproszony o okazanie dokumentu tożsamości, odmówił podania swoich danych osobowych - relacjonuje mł. asp. Jakub Skrzypek.



Kierował, choć obowiązywały go cztery zakazy kierowania wszelkich pojazdów. Zostały one orzeczone przez sądy w Radziejowie, Aleksandrowie Kujawskim i we Włocławku.



Teraz znów zajmie się nim sąd. Grozi mu do 5 lat więzienia.