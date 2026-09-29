Prof. Janusz Kowalewski/ Fot. Michał Zaręba
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Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Doceniono ważne inicjatywy

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Podczas gali w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki najlepsi odebrali Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prestiżowe wyróżnienia przyznawane za wyjątkowe osiągnięcia i inicjatywy ważne dla regionu.

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– Skoro znaleźliście się tutaj, na gali Nagród Marszałka, to znaczy, że jesteście kreatywni, mądrzy, odważni i przedsiębiorczy. Łączy was jednak przede wszystkim to, co najważniejsze – działanie i aktywność. Nie stoicie w miejscu. Zmieniacie świat na lepszy, zmieniacie nasz region – mówiła w swoim wystąpieniu przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.

Wśród docenionych sąm.in. prof. Janusz Kowalewski (nagroda za całokształt działań na rzecz nowoczesnej onkologii i generalnie na rzecz ochrony zdrowia), Aneta Rygielska (za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Świata w boksie olimpijskim w kategorii do 60 kg podczas czempionatu w Liverpoolu) oraz Iwona Dobielska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku (za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, autorski system edukacji wczesnoszkolnej, wszechstronną aktywizację kulturalną oraz rozwój pasji artystycznych uczniów).

- Każdy lekarz jest powołany do tego, by mieć w sobie troszkę bożej iskry uzdrawiania, to coś fantastycznego. Jeden uśmiech pacjenta, świadomość, że kogoś wyleczyliśmy to najlepsza, wymarzona nagroda - mówił prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.
Pełną listę laureatów można znaleźć tutaj.

Nagrody Marszałka przyznane zostaną w następujących dziedzinach:
  • gospodarka,
  • fundusze unijne,
  • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
  • innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich,
  • nauka, badania naukowe, postęp techniczny,
  • edukacja,
  • kultura,
  • ochrona zdrowia,
  • sport,
  • ochrona środowiska naturalnego,
  • działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,
  • budowa społeczeństwa obywatelskiego,
  • promocja województwa.

Mówi prof. Janusz Kowalewski Mówi Piotr Całbecki Mówi Krzysztof Wachowiak Mówi Dariusz Rutkowski Mówi Bogdan Major
TAGI: nagrodymarszałek województwaPiotr Całbecki
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