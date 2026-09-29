Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Doceniono ważne inicjatywy

Podczas gali w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki najlepsi odebrali Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prestiżowe wyróżnienia przyznawane za wyjątkowe osiągnięcia i inicjatywy ważne dla regionu.
– Skoro znaleźliście się tutaj, na gali Nagród Marszałka, to znaczy, że jesteście kreatywni, mądrzy, odważni i przedsiębiorczy. Łączy was jednak przede wszystkim to, co najważniejsze – działanie i aktywność. Nie stoicie w miejscu. Zmieniacie świat na lepszy, zmieniacie nasz region – mówiła w swoim wystąpieniu przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.
- Każdy lekarz jest powołany do tego, by mieć w sobie troszkę bożej iskry uzdrawiania, to coś fantastycznego. Jeden uśmiech pacjenta, świadomość, że kogoś wyleczyliśmy to najlepsza, wymarzona nagroda - mówił prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.
Pełną listę laureatów można znaleźć tutaj.
Nagrody Marszałka przyznane zostaną w następujących dziedzinach:
- gospodarka,
- fundusze unijne,
- rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
- innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich,
- nauka, badania naukowe, postęp techniczny,
- edukacja,
- kultura,
- ochrona zdrowia,
- sport,
- ochrona środowiska naturalnego,
- działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,
- budowa społeczeństwa obywatelskiego,
- promocja województwa.