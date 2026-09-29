Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Doceniono ważne inicjatywy

Podczas gali w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki najlepsi odebrali Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prestiżowe wyróżnienia przyznawane za wyjątkowe osiągnięcia i inicjatywy ważne dla regionu.

– Skoro znaleźliście się tutaj, na gali Nagród Marszałka, to znaczy, że jesteście kreatywni, mądrzy, odważni i przedsiębiorczy. Łączy was jednak przede wszystkim to, co najważniejsze – działanie i aktywność. Nie stoicie w miejscu. Zmieniacie świat na lepszy, zmieniacie nasz region – mówiła w swoim wystąpieniu przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.





prof. Janusz Kowalewski (nagroda za całokształt działań na rzecz nowoczesnej onkologii i generalnie na rzecz ochrony zdrowia), Aneta Rygielska (za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Świata w boksie olimpijskim w kategorii do 60 kg podczas czempionatu w Liverpoolu) oraz I wona Dobielska , nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku (za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, autorski system edukacji wczesnoszkolnej, wszechstronną aktywizację kulturalną oraz rozwój pasji artystycznych uczniów).



- Każdy lekarz jest powołany do tego, by mieć w sobie troszkę bożej iskry uzdrawiania, to coś fantastycznego. Jeden uśmiech pacjenta, świadomość, że kogoś wyleczyliśmy to najlepsza, wymarzona nagroda - mówił prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.



Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.



Pełną listę laureatów można znaleźć tutaj. Wśród docenionych sąm.in.(nagroda za całokształt działań na rzecz nowoczesnej onkologii i generalnie na rzecz ochrony zdrowia),(za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Świata w boksie olimpijskim w kategorii do 60 kg podczas czempionatu w Liverpoolu) oraz I, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku (za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, autorski system edukacji wczesnoszkolnej, wszechstronną aktywizację kulturalną oraz rozwój pasji artystycznych uczniów).- Każdy lekarz jest powołany do tego, by mieć w sobie troszkę bożej iskry uzdrawiania, to coś fantastycznego. Jeden uśmiech pacjenta, świadomość, że kogoś wyleczyliśmy to najlepsza, wymarzona nagroda - mówił prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Nagrody Marszałka

gospodarka,

fundusze unijne,

rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,

innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich,

nauka, badania naukowe, postęp techniczny,

edukacja,

kultura,

ochrona zdrowia,

sport,

ochrona środowiska naturalnego,

działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,

budowa społeczeństwa obywatelskiego,

promocja województwa.

przyznane zostaną w następujących dziedzinach: