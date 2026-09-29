Chór Kameralny AMFN/ Fot. Bydgoska Scena Barokowa
Bydgoszcz

„Stabat Mater” wybrzmi podczas Prologu bydgoskiego festiwalu. Muzyka współczesna na barokowej scenie

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Pięć koncertów w różnych miejscach i w najlepszym wykonaniu - tak zapowiada się 8. Bydgoska Scena Barokowa.

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Już w najbliższą niedzielę (4 października) odbędzie się Prolog w kościele pw. Piotra i Pawła przy Placu Wolności.

- To pierwszy koncert, ale my nazywamy go Prologiem, a nie festiwalowym koncertem, ponieważ zazwyczaj prolog jest w jakiś sposób inny od całej reszty koncertów. W tym roku nasz prolog jest rzeczywiście inny. Wprawdzie mamy orkiestrę historyczną, nasz zespół Intemperata, mamy wspaniały chór kameralny, mamy znakomitą sopranistkę Dorotę Nowak, która też muzykę dawną wykonuje bardzo świadomie, ale mamy muzykę współczesną. Myślę, że to będzie naprawdę wyjątkowe wykonanie - mówi prof. Dorota Zimna.


Wybrzmi „Stabat Mater” bydgoskiego kompozytora Piotra Komorowskiego w aranżacji na sopran, chór żeński i zespół instrumentów historycznych.

Wstęp na Prolog Bydgoskiej Sceny Barokowej bezpłatny.

Więcej w relacji Magdy Jasińskiej - poniżej.

Relacja Magdy Jasińskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: muzyka8. Bydgoska Scena Barokowa
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