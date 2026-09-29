„Stabat Mater” wybrzmi podczas Prologu bydgoskiego festiwalu. Muzyka współczesna na barokowej scenie

Pięć koncertów w różnych miejscach i w najlepszym wykonaniu - tak zapowiada się 8. Bydgoska Scena Barokowa.

Już w najbliższą niedzielę (4 października) odbędzie się Prolog w kościele pw. Piotra i Pawła przy Placu Wolności.



- To pierwszy koncert, ale my nazywamy go Prologiem, a nie festiwalowym koncertem, ponieważ zazwyczaj prolog jest w jakiś sposób inny od całej reszty koncertów. W tym roku nasz prolog jest rzeczywiście inny. Wprawdzie mamy orkiestrę historyczną, nasz zespół Intemperata, mamy wspaniały chór kameralny, mamy znakomitą sopranistkę Dorotę Nowak, która też muzykę dawną wykonuje bardzo świadomie, ale mamy muzykę współczesną. Myślę, że to będzie naprawdę wyjątkowe wykonanie - mówi prof. Dorota Zimna.



Wybrzmi „Stabat Mater” bydgoskiego kompozytora Piotra Komorowskiego w aranżacji na sopran, chór żeński i zespół instrumentów historycznych.



Wstęp

bezpłatny.



Więcej w relacji Magdy Jasińskiej - poniżej.

na Prolog Bydgoskiej Sceny Barokowej