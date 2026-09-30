Premiera nowego portalu Polskiego Radia PiK. Weź udział w naszych konkursach i wygrywaj!

Nowy portal Polskiego Radia PiK wystartował w środę (30 września). Z tej okazji mamy dla Was konkursy i atrakcyjne nagrody.

Nowy portal to całkowicie nowa strona główna - najnowsze, najważniejsze i najciekawsze informacje z całego regionu prezentowane w atrakcyjny i przystępny sposób.



Na naszym portalu szukaj wiadomości z Twojego miasta i powiatu. Zajrzyj też koniecznie na nową podstronę z podcastami - wybieraj ulubione audycje Polskiego Radia PiK, twórz własne playlisty i słuchaj nas, kiedy chcesz i gdzie chcesz.



Z okazji premiery nowego portalu mamy dla Was dwa wyjątkowe konkursy:



Wygrywaj kolację w Restauracji Czarny Diament

Siedem słów ukrytych w siedmiu tekstach - znajdziecie je wszystkie? Zaglądajcie na nowy portal radiopik.pl, do działu „Region". Pod siedmioma tekstami informacyjnymi, publikowanymi od 30 września do 7 października, ukryjemy siedem słów konkursowych. Zbierzcie je wszystkie, ułóżcie z nich pytanie, a następnie sami na nie odpowiedzcie.

Zarówno pytanie, jak i odpowiedź (do 500 znaków ze spacjami) przesyłajcie do środy (7 października) do godz. 15.00 na adres: konkurs@radiopik.pl w tytule wpisując „Nowy portal”, a w treści podając także imię i nazwisko.

Do wygrania jest voucher na kolację w ciemności dla dwóch osób w Restauracji Czarny Diament w Bydgoszczy, ufundowany przez Restaurację Weranda.



Wygrywaj „Rajski Relaks" w SPA Clarins w Hotelu Bohema

Wejdź na podstronę „podcasty” na nowym portalu radiopik.pl i stwórz własną playlistę z pięcioma podcastami z różnych działów. Prześlij nam jej zdjęcie wraz z krótkim (do 800 znaków ze spacjami) uzasadnieniem, dlaczego akurat te wybrałeś na adres: konkurs@radiopik.pl - w tytule wpisując „Podcasty”, a w treści podając także imię i nazwisko.

Na odpowiedzi czekamy do środy (7 października) do godz. 15.00.

Do wygrania jest voucher na „Rajski Relaks” dla jednej osoby w SPA Clarins w Hotelu Bohema w Bydgoszczy.



NAGRODY



Zaproszenie do Restauracji Czarny Diament







Kolacja w Ciemności dla Dwojga w Restauracji Czarny Diament to nagroda dla tych, którzy lubią nie tylko wyśmienitą kuchnię, ale także wyjątkowe doświadczenia. Restauracja Czarny Diament mieści się w pięciogwiazdkowym Hotelu Bohema w Bydgoszczy i oferuje jedyną w mieście tego typu atrakcję w tak bogatej formule.

To niezwykła, czterodaniowa kolacja, podczas której Goście odkrywają potrawy bez pomocy wzroku — kierując się wyłącznie smakiem, zapachem, dotykiem i własną intuicją. Menu wieczoru pozostaje tajemnicą, dzięki czemu każdy kolejny talerz staje się małą kulinarną zagadką.



Wyjątkowość Czarnego Diamentu tworzy jednak nie tylko doskonała kuchnia, ale również niepowtarzalna atmosfera. Całemu doświadczeniu towarzyszy dużo spontaniczności, zaskoczeń i poczucia humoru, dzięki czemu kolacja szybko zamienia się we wspólną przygodę pełną śmiechu i emocji.



Trzy pierwsze dania serwowane są w całkowitej ciemności. Deser podawany jest już w jasnej części restauracji, gdzie na Gości czeka dodatkowa atrakcja — spotkanie z Szefem Kuchni. To właśnie wtedy uczestnicy próbują odgadnąć, co tak naprawdę znalazło się w menu wieczoru, poznają jego składniki i mogą zobaczyć, jak prezentowały się dania, których wcześniej mogli jedynie smakować. To nagroda, która łączy wyśmienitą kuchnię, element tajemnicy, zabawę, poczucie humoru i wyjątkowe wspólne przeżycie.



Zaproszenie do SPA Clarins







Zaproszenie na Rytuał „Rajski Relaks” w SPA Clarins w Hotelu Bohema to nagroda, która pozwala na 2,5 godziny całkowicie oderwać się od codzienności i zanurzyć w świecie odprężenia, aromatów i wyjątkowej pielęgnacji. SPA Clarins w Hotelu Bohema to jedyny autoryzowany Salon Clarins w Bydgoszczy – miejsce, w którym profesjonalne zabiegi i masaże wykonywane są zgodnie z filozofią tej renomowanej francuskiej marki, z wykorzystaniem jej charakterystycznych technik i kosmetyków.



„Rajski Relaks” rozpoczyna się pobytem w wyjątkowej Strefie Wellness Hotelu Bohema. Do dyspozycji Gościa pozostają złoty basen, aromatyczna sauna parowa oraz klimatyczna sauna sucha. To czas na wyciszenie i przygotowanie ciała do dalszej części rytuału.

Jego sercem jest relaksujący masaż na olejku Relax, wykonywany zgodnie z filozofią Clarins, z wykorzystaniem gorących kamieni. Masaż pomaga uwolnić napięcia, działa drenująco i wygładzająco, zapewniając głębokie odprężenie ciała i zmysłów.



Na zakończenie czeka jeszcze jedna przyjemność – słodki poczęstunek przygotowany przez Szefa Kuchni Restauracji Weranda, podawany z kawą lub herbatą.



REGULAMIN KONKURSU ZWIĄZANEGO Z NOWYM PORTALEM TUTAJ

REGULAMIN KONKURSU ZWIĄZANEGO Z PODSTRONĄ Z PODCASTAMI TUTAJ