O uzależnieniach i profilaktyce na konferencji w Toruniu. Narada gminnych ekspertów

Czy lokalna profilaktyka nadąża za rzeczywistością? To jeden z tematów poruszanych w Toruniu, podczas narady gminnych koordynatorów zajmujących się uzależnieniami. A jak mówią eksperci nowe uzależnienia to nowe problemy.

Coraz więcej osób dotyczy problem uzależnień behawioralnych, takich jak hazard, media społecznościowe czy zakupoholizm.



- Badania przeprowadziliśmy wśród mieszkańców gminy. Mniej więcej 2 proc. populacji to osoby, które piją alkohol ryzykownie - informuje Marcin Maryniak, inspektor ds. profilaktyki z gminy Grudziądz.



- Z drugiej strony nie badamy tego czy nie ma przeciwnych skutków

A jak, zdaniem ekspertów, sprawdza się nocna prohibicja? - Widać efekty prohibicji pod tym względem, że na SOR-ach jest dużo mniej przyjęć osób pod wpływem alkoholu, a policja ma dużo mniej interwencji w mieście - mówi socjolog, ekonomista i specjalista ds. polityki społecznej Dariusz Szczotkowski., na przykład czy nie wzrasta nadużywanie alkoholu w domach, a przez to przemoc domowa po spożyciu alkoholu. Tego nikt nie bada - dodaje.