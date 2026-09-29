Proces Macieja J. będzie wznowiony. Mężczyzna miał zabić 13-letnią Nadię w Inowrocławiu

2026-09-29, 14:57 Damian Klich/DW

13-letnia Nadia zaginęła w październiku 2022 roku. Po jej śmierci przez Inowrocław przeszedł Marsz Milczenia/fot. Archiwum

Nie ma wyroku w sprawie Mikołaja J. w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Kolejna rozprawa w listopadzie.

Początkowo 21-latek został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 13-letniej Nadii w Inowrocławiu w 2022 roku. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Obrońca Mikołaja J. oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego złożyli apelację.

29 września miał zostać odczytany wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, ale sędzia postanowiła wznowić proces. Ma być uzupełniony o opinię sądowo-psychiatryczno-psychologiczną i dokumentację związaną z rozwojem oskarżonego. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Kolejna rozprawa odbędzie się 17 listopada.





13-letnia Nadia zaginęła w październiku 2022 roku. Była poszukiwana przez rodzinę i policję.

Po kilku dniach ciało nastolatki znaleziono przy pustostanie na jednym z osiedli Inowrocławia.

Do jej morderstwa przyznał się 18-letni wówczas Maciej J.

Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazały, że przyczyną śmierci dziewczynki było wykrwawienie.



