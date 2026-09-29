Grupa mężczyzn miała znęcać się nad 22-latkiem i doprowadzić do jego śmierci

2026-09-29, 14:35  Dorota Witt
Dwóch podejrzanych jest w areszcie, trzeci jest poszukiwany /fot. Pixabay

Dwóch podejrzanych jest w areszcie, trzeci jest poszukiwany /fot. Pixabay

W Stróżewie w gminie Dobrzyń nad Wisłą znaleziono ciało mężczyzny. Był poszukiwany przez bliskich i policjantów od kilku dni.

22-letniego Damiana W. odnaleziono w wąwozie w pobliżu domu. W związku z jego śmiercią trzy osoby usłyszały prokuratorskie zarzuty. Miały się nad nim znęcać od dłuższego czasu.

- Działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami znęcali się psychicznie i fizycznie nad nieporadnym ze względu na stan psychiczny (będący skutkiem uzależnienia od substancji psychoaktywnych) Damianem W. . Znieważali pokrzywdzonego w jego obecności słowami wulgarnymi, bili go, poniżali. Wywieźli go nagiego w miejsce odosobnione, gdzie pozostawili na ziemi, narażając na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i atak dzikich zwierząt, czym nieumyślnie spowodowali śmierć pokrzywdzonego - informuje Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Dwóch podejrzanych w wieku 19 i 20 lat trafiło tymczasowo do aresztu na 3 miesiące. Trzeci się ukrywa. Policjanci szukają go, by doprowadzić do prokuratury.

Włocławek
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