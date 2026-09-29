14-latek trafił do szpitala po wypadku na hulajnodze w Świeciu. Drugi pędził 54 km/godz.

2026-09-29, 16:45 DW

14-latek jadący hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się/Fot. KPP w Świeciu

Nastolatek został ranny po upadku na hulajnodze elektrycznej. Stracił panowanie nad pojazdem.

Z ustaleń świeckich funkcjonariuszy wynika, że 14-latek, jadący hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej, stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Miał kask. Z obrażeniami trafił do szpitala. Chłopiec ma kartę rowerową.



- W Przysiersku natomiast funkcjonariusze „drogówki” zatrzymali do kontroli 14-latka, który poruszał się hulajnogą elektryczną z prędkością 54 km/godz. Chłopiec nie posiada karty rowerowej - informują policjanci ze Świecia.



Sprawą zajmie się sąd rodzinny.



Serwisant elektrycznych sprzętów przekazał Polskiemu Radiu PiK, że zdjęcie blokady prędkości z podobnych sprzętów zajmuje ok. 10 minut. Po obejrzeniu filmiku instruktażowego znalezionego w sieci, nastolatek jest w stanie zrobić to sam.



Więcej o tym powiemy we wtorek (29 września) po godz. 18 w audycji „Regionalny Punkt Widzenia”.