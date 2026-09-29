Planował atak na podstawówkę w miejscowości Książki. Kurator oświaty mówi, że nie było hejtu

2026-09-29, 14:07 Mariusz Luda/Natasza Trzebuchowska/BN

Szkoła w miejscowości Ksiązki, w której mogło dojść do zamachu/fot. Mariusz Luda/Archiwum

Kujawsko-pomorska kurator oświaty powiedziała Polskiemu Radiu PiK, że 13-latek, który planował zamach, był wyobcowany. - Ma taką osobowość, natomiast nikt go nie hejtował - zapewnia Grażyna Dziedzic.

- Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a wszystkie osoby, które mogą potrzebować wsparcia, zostały objęte odpowiednią pomocą - czytamy w oświadczeniu gminy Książki na stronie na Facebooku. Z kolei wójt Krzysztof Zieliński zapewnia, że w szkole, w której mogło dojść do zamachu, było dotąd spokojnie.



- My ze swojej strony, wraz ze szkołą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i Kuratorium Oświaty prowadzimy dalsze czynności, aby uczniowie, rodzice i nauczyciele czuli się bezpiecznie w tej placówce - mówi Krzysztof Zieliński. - Wcześniej nie miałem informacji o tym, by coś złego się działo czy to z tym uczniem, czy ogólnie w szkole - podkreśla.



Szkoła Podstawowa w Książkach jest już po wizycie kuratorium, zorganizowanej po zatrzymaniu nastolatka planującego atak na placówkę. Uczestnicząca w spotkaniu dyrektor toruńskiej delegatury Irena Zielińska odmówiła komentarza, odsyłając do nieuchwytnego na razie rzecznika kuratorium w Bydgoszczy. Szerszych wyjaśnień odmówiła też dyrektor szkoły Katarzyna Szostakowska, zapowiadając jedynie publikację oficjalnego oświadczenia (do przeczytania w całości poniżej).





- Ten młody człowiek może i był trochę wyobcowany, bo ma taką osobowość, natomiast nikt go nie hejtował. Młodzież w tej szkole ma opiekę pedagoga i psychologa, wychowawcy również zostali poinstruowani. Trzeba z uczniami porozmawiać. Wszyscy czują powagę sytuacji - mówi kujawsko-pomorska kurator oświaty Grażyna Dziedzic.



Wskazuje jednak, że z uczniami będą przeprowadzone rozmowy o hejcie i przemocy .

Trafił do ośrodka wychowawczego.

Cała treść oświadczenia gminy Książki poniżej:



Szanowni Państwo,



w związku z informacjami dotyczącymi zdarzenia z udziałem 13-letniego mieszkańca naszej gminy, chcemy zapewnić, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie osoby, które mogą potrzebować wsparcia, zostały objęte odpowiednią pomocą. Dzieci przebywające w placówce pozostają pod opieką psychologów i pedagogów. Wsparcie zostało udzielone zarówno uczniom, jak i ich rodzicom. Podejmowane są również działania mające na celu zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i właściwej opieki.



Gmina Książki pozostaje w stałym kontakcie z organami ścigania oraz innymi właściwymi służbami i instytucjami, współpracując z nimi w zakresie podejmowanych działań.



Ze względu na dobro i bezpieczeństwo dzieci, a także trwające czynności, nie możemy przekazywać szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia.

Prosimy o powstrzymanie się od rozpowszechniania niesprawdzonych informacji i komentarzy, które mogą dodatkowo obciążać dzieci i ich rodziny.



Najważniejsze jest teraz zapewnienie wszystkim dzieciom bezpieczeństwa, spokoju i odpowiedniego wsparcia. Możemy zapewnić, że w tym zakresie podejmowane są wszelkie niezbędne działania.

Cała treść oświadczenia gminy Książki poniżej: