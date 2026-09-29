Planował atak na podstawówkę w miejscowości Książki. Jest oświadczenie gminy

2026-09-29, 14:07  Mariusz Luda/BN
Szkoła w miejscowości Ksiązki, w której mogło dojść do zamachu/fot. Mariusz Luda/Archiwum

Szkoła w miejscowości Ksiązki, w której mogło dojść do zamachu/fot. Mariusz Luda/Archiwum

Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a wszystkie osoby, które mogą potrzebować wsparcia, zostały objęte odpowiednią pomocą - czytamy w oświadczeniu gminy Książki na stronie na Facebooku. Z kolei wójt Krzysztof Zieliński zapewnia, że w szkole, w której mogło dojść do zamachu, było dotąd spokojnie.

- My ze swojej strony, wraz ze szkołą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i Kuratorium Oświaty prowadzimy dalsze czynności, aby uczniowie, rodzice i nauczyciele czuli się bezpiecznie w tej placówce - mówi Krzysztof Zieliński. - Wcześniej nie miałem informacji o tym, by coś złego się działo czy to z tym uczniem, czy ogólnie w szkole - podkreśla.

Szkoła Podstawowa w Książkach jest już po wizycie kuratorium, zorganizowanej po zatrzymaniu nastolatka planującego atak na placówkę. Uczestnicząca w spotkaniu dyrektor toruńskiej delegatury Irena Zielińska odmówiła komentarza, odsyłając do nieuchwytnego na razie rzecznika kuratorium w Bydgoszczy. Szerszych wyjaśnień odmówiła też dyrektor szkoły Katarzyna Szostakowska, zapowiadając jedynie publikację oficjalnego oświadczenia jeszcze dzisiaj na stronie placówki.

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Przypomnijmy, w poniedziałek policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka w domu, w którym mieszka. W jego plecaku zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Wcześniej zabił również kilka kotów. Trafi do ośrodka wychowawczego.

Cała treść oświadczenia gminy Książki poniżej:

Szanowni Państwo,

w związku z informacjami dotyczącymi zdarzenia z udziałem 13-letniego mieszkańca naszej gminy, chcemy zapewnić, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie osoby, które mogą potrzebować wsparcia, zostały objęte odpowiednią pomocą.
Dzieci przebywające w placówce pozostają pod opieką psychologów i pedagogów. Wsparcie zostało udzielone zarówno uczniom, jak i ich rodzicom. Podejmowane są również działania mające na celu zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i właściwej opieki.

Gmina Książki pozostaje w stałym kontakcie z organami ścigania oraz innymi właściwymi służbami i instytucjami, współpracując z nimi w zakresie podejmowanych działań.

Ze względu na dobro i bezpieczeństwo dzieci, a także trwające czynności, nie możemy przekazywać szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia.

Prosimy o powstrzymanie się od rozpowszechniania niesprawdzonych informacji i komentarzy, które mogą dodatkowo obciążać dzieci i ich rodziny.

Najważniejsze jest teraz zapewnienie wszystkim dzieciom bezpieczeństwa, spokoju i odpowiedniego wsparcia. Możemy zapewnić, że w tym zakresie podejmowane są wszelkie niezbędne działania.

Relacja Mariusza Ludy

Gmina Książki wydała oświadczenie

Wąbrzeźno

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