Planował atak na podstawówkę w miejscowości Książki. Jest oświadczenie gminy
Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a wszystkie osoby, które mogą potrzebować wsparcia, zostały objęte odpowiednią pomocą - czytamy w oświadczeniu gminy Książki na stronie na Facebooku. Z kolei wójt Krzysztof Zieliński zapewnia, że w szkole, w której mogło dojść do zamachu, było dotąd spokojnie.
- My ze swojej strony, wraz ze szkołą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i Kuratorium Oświaty prowadzimy dalsze czynności, aby uczniowie, rodzice i nauczyciele czuli się bezpiecznie w tej placówce - mówi Krzysztof Zieliński. - Wcześniej nie miałem informacji o tym, by coś złego się działo czy to z tym uczniem, czy ogólnie w szkole - podkreśla.
Szkoła Podstawowa w Książkach jest już po wizycie kuratorium, zorganizowanej po zatrzymaniu nastolatka planującego atak na placówkę. Uczestnicząca w spotkaniu dyrektor toruńskiej delegatury Irena Zielińska odmówiła komentarza, odsyłając do nieuchwytnego na razie rzecznika kuratorium w Bydgoszczy. Szerszych wyjaśnień odmówiła też dyrektor szkoły Katarzyna Szostakowska, zapowiadając jedynie publikację oficjalnego oświadczenia jeszcze dzisiaj na stronie placówki.
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Przypomnijmy, w poniedziałek policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka w domu, w którym mieszka. W jego plecaku zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Wcześniej zabił również kilka kotów. Trafi do ośrodka wychowawczego.
Cała treść oświadczenia gminy Książki poniżej:
w związku z informacjami dotyczącymi zdarzenia z udziałem 13-letniego mieszkańca naszej gminy, chcemy zapewnić, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie osoby, które mogą potrzebować wsparcia, zostały objęte odpowiednią pomocą.
Ze względu na dobro i bezpieczeństwo dzieci, a także trwające czynności, nie możemy przekazywać szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia.