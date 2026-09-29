2026-09-29, 12:50 BN

Miał zakaz prowadzenia pojazdów i prawie cztery promile alkoholu w organizmie/fot. Pixabay/ilustracyjna

Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który kierował fiatem, mimo że znajdował się w stanie skrajnej nietrzeźwości i miał orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania doszło w poniedziałek ok. godz. 15. Policjanci, którzy podejrzewali, że mężczyzna może być pod wpływem alkoholu, zbadali go alkomatem. Urządzenie wykazało blisko 4 promile. Dodatkowo 47-latek posiadał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.



Mężczyzna został zatrzymany i odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

