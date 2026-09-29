NASZ NEWS: Wyrok w sprawie śmiertelnego potrącenia w Bydgoszczy. Kierowca audi uznany winnym

2026-09-29, 11:57 Tatiana Adonis/BN

Fot. ilustracyjna

Zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku na ul. Kujawskiej w Bydgoszczy. Mężczyzna, który prowadził audi i na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił 61-latka został skazany na rok i dziesięć miesięcy pozbawienia wolności - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Bydgoski sąd orzekł wobec niego także 6-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wyrok nie jest prawomocny. Wydając wyrok sąd nie miał wątpliwości. że Piotr R. umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, co doprowadziło do nieumyślnego, ale tragicznego w skutkach wypadku.



Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w listopadzie 2025 roku. 33-letni Piotr R., jadąc ul. Kujawską w kierunku Stryszka, w rejonie skrzyżowania z ul. Konopnickiej nie ustąpił pierwszeństwa na przejściu dla pieszych i śmiertelnie potrącił 61-letniego Grzegorza W. W momencie wypadku kierowca był pod wpływem alkoholu. Z tego powodu został oskarżony o umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowych, tym bardziej że jechał również z nadmierną prędkością.



Piotr R. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Tłumaczył, że po wypadku został na miejscu i próbował pomóc. Płacząc przepraszał rodzinę ofiary na sali sądowej.



Więcej w relacji Tatiany Adonis poniżej.