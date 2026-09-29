Najpierw protest rolników, a później debata o kolei dużych prędkości w regionie

2026-09-29, 11:37 Marcin Doliński/BN

Debata o kolei dużych prędkości w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Rolnicy i mieszkańcy powiatu grudziądzkiego protestują w sprawie budowy kolei dużych prędkości. Rano kilka ciągników utrudniało przejazd drogą krajową numer 16 z Łasina do Grudziądza. Później w starostwie powiatowym w Grudziądzu odbyła się debata nad przebiegiem inwestycji.

Rolnicy boją się, że obiecane im odszkodowania za oddanie ziemi nie spełnią ich oczekiwań. Oto, co usłyszał od protestujących nasz reporter:



- To jest ziemia świeża, za którą rolnicy zapłacili dużo pieniędzy;

- Ludzie raczej nie chcą ziemi oddawać, niektórzy wolą ją trzymać;

- 100 osób w gminie Rogóźno straci dach nad głową, to bardzo dużo.



- Spotkanie w Grudziądzu jest przede wszystkim po to, żeby zebrać wiedzę, opinię i dać możliwość zadania pytań, powiedzenia o zastrzeżeniach, podzielenia się refleksjami - mówi starosta grudziądzki Adam Olejnik.



Przedstawiciele spółki Port Polska, odpowiedzialnej za inwestycję, podkreślają, że nikt z mieszkańców, który odda ziemię bądź nieruchomość nie zostanie poszkodowany. Odszkodowania będą sprawiedliwe, a w pomoc ma się zaangażować również KOWR, wypłacając odszkodowanie rolnikom.