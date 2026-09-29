Dwa dni z rzędu kierował po alkoholu. 55-latek trafił do aresztu

2026-09-29, 09:21  BN
Dwa dni z rzędu kierował po alkoholu. 55-latek trafił do aresztu/fot. Magnific/ilustracyjna

Dwa dni z rzędu kierował po alkoholu. 55-latek trafił do aresztu/fot. Magnific/ilustracyjna

55-letni mężczyzna dwukrotnie, dzień po dniu, kierował pojazdami po drodze publicznej pod wpływem alkoholu. Najpierw prowadził około 40-tonowy zestaw ciężarowy, a następnego dnia samochód osobowy. Sąd Rejonowy w Tucholi zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące.

Do pierwszego zdarzenia, kiedy 55-latek kierował zestawem ciężarowym doszło 23 września na trasie Piastoszyn – Tuchola – Śliwice. Z uwagi na podejrzany tor jazdy kierowcę zatrzymali inni uczestnicy ruchu drogowego, którzy wezwali policję. Badanie stanu trzeźwości wykazało obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Kolejne pomiary wskazały odpowiednio 1,16 mg/l, 1,18 mg/l, 1,40 mg/l oraz 1,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli ok. 2,9 promila. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

Następnego dnia, 24 września, ten sam mężczyzna ponownie kierował pojazdem. Tym razem prowadził samochód osobowy na trasie Tuchola – Rudzki Młyn. Został zatrzymany przez zaniepokojonych świadków, którzy poinformowali policję. Przeprowadzone badania wykazały 1,37 mg/l oraz 1,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli ok. 2,9 promila.

Po wykonaniu wstępnych czynności procesowych, w tym przesłuchaniu świadków, mężczyźnie przedstawiono zarzuty popełnienia dwóch przestępstw z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, dotyczących kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

25 września 2026 roku prokurator Prokuratury Rejonowej w Tucholi skierował do Sądu Rejonowego w Tucholi wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Prokurator wskazał na obawę utrudniania postępowania karnego oraz realną obawę popełnienia przez podejrzanego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Sąd Rejonowy w Tucholi uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec 55-latka tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

Tuchola
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