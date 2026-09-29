„Monitorowanie forów internetowych zapobiegło atakowi w szkole w Książkach” [Rozmowa Dnia]

2026-09-29, 09:02 Adriana Andrzejewska-Kuras/BN

Cezary Graul/fot. Izabela Langner

Cezarego Graula, eksperta do spraw cyberbezpieczeństwa Uniwersytetu WSB Merito zapytaliśmy m.in. o 13-latka z miejscowości Książki (pow. wąbrzeski), który miał planować atak na szkołę. W tym przypadku ewentualnej tragedii zapobiegło monitorowanie forów internetowych przez odpowiednie służby.

- Tutaj wygląda na to, że było to przede wszystkim monitorowanie forów internetowych związanych z publikacją przez to dziecko treści i planowania takiego działania, które zostało wykryte i unieszkodliwione - mówi Cezary Graul. - Myślę, że to była kwestia kilku godzin, a mogłoby dojść do strasznej tragedii. Całe szczęście udało się zapobiec temu atakowi - dodaje.



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