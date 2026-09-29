Rozpoczął się remont ulicy Kamiennej w Bydgoszczy. Zamknięty jeden pas ruchu w stronę centrum

2026-09-29, 06:00  Jarosław Wieprzycki/BN
Ulica Kamienna - to tutaj zaczął się remont/fot. Jarosław Wieprzycki

Ulica Kamienna - to tutaj zaczął się remont/fot. Jarosław Wieprzycki

Do remontu ulicy Kamiennej przystąpił właśnie wykonawca - inowrocławska spółka INODROG sp. z o.o. Jeden pas jezdni od Fordonu w stronę centrum Bydgoszczy został zamknięty. Prace mają potrwać miesiąc.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej informuje, że remont obejmuje północną jezdnię ulicy Kamiennej, na odcinku od Wyścigowej do wysokości numeru 76 (ul. Fabrycznej).

Zadanie będzie kosztowało ponad 1,2 miliona złotych. W zakres prac wchodzą chociażby: frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie siatki szklano-węglowej, wykonanie nowych warstw nawierzchni, regulacja wpustów i studzienek kanalizacji deszczowej oraz wykonanie trwałego oznakowania poziomego (grubowarstwowego).

W okolicy godz. 8:30 pojawili się robotnicy. - Na jezdni w stronę centrum jest ciężki sprzęt, postawione zostały pachołki - relacjonował nasz reporter Jarosław Wieprzycki. - Kierowcy mają do dyspozycji lewy pas ruchu - dodał.

Relacja Jarosława Wieprzyckiego z godz. 9:00

Bydgoszcz
Ulica Kamienna - to tutaj zaczął się remont/fot. Jarosław Wieprzycki Ulica Kamienna - to tutaj zaczął się remont/fot. Jarosław Wieprzycki Ulica Kamienna - to tutaj zaczął się remont/fot. Jarosław Wieprzycki

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