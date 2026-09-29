Rolnicy protestują w Grudziądzu. Możliwe czasowe utrudnienia w ruchu i zatory

2026-09-29, 07:00 Marcin Doliński/KB, BN

Rolnicy protestują w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

We wtorek w godz. 9:00-18:00 w Grudziądzu odbędzie się protest rolników organizowany przez Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona. Organizatorzy przewidywali udział około 200 osób i kolumnę 20 ciągników.

- Boimy się o własną ziemię - mówił na żywo na antenie Polskiego Radia PiK Marek Duszyński, szef Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. - Ziemię, która była z dziada pradziada, to jedna z lepszych ziem w naszym województwie. Dlatego też jesteśmy przeciwko temu, by przez nasz region przebiegała kolej dużych prędkości. Ziemia to tradycja, nie może zostać zdewastowana - dodał.



Przejazd kolumny ciągników obejmie m.in. ulice: Paderewskiego, Karabinierów, Piłsudskiego, Małomłyńską, al. 23 Stycznia, Focha, Włodka, Chełmińską oraz rondo Dmowskiego.





W programie przewidziano rozmowy z samorządowcami oraz mieszkańcami powiatu grudziądzkiego i dlatego uczestnicy planują postój przed Starostwem Powiatowym.

Tam zamierzają odczytać petycję staroście oraz przedstawicielowi Ministerstwa Infrastruktury w sprawie przebiegu linii kolei dużych prędkości na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Po zakończeniu protestu rolnicy mają wrócić drogą krajową nr 16 w kierunku Łasina.









