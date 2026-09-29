Rolnicy protestują w Grudziądzu. Możliwe czasowe utrudnienia w ruchu i zatory

2026-09-29, 07:00  Marcin Doliński/KB, BN
Rolnicy protestują w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Rolnicy protestują w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

We wtorek w godz. 9:00-18:00 w Grudziądzu odbędzie się protest rolników organizowany przez Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona. Organizatorzy przewidywali udział około 200 osób i kolumnę 20 ciągników.

- Boimy się o własną ziemię - mówił na żywo na antenie Polskiego Radia PiK Marek Duszyński, szef Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. - Ziemię, która była z dziada pradziada, to jedna z lepszych ziem w naszym województwie. Dlatego też jesteśmy przeciwko temu, by przez nasz region przebiegała kolej dużych prędkości. Ziemia to tradycja, nie może zostać zdewastowana - dodał.

Przejazd kolumny ciągników obejmie m.in. ulice: Paderewskiego, Karabinierów, Piłsudskiego, Małomłyńską, al. 23 Stycznia, Focha, Włodka, Chełmińską oraz rondo Dmowskiego.

W programie przewidziano rozmowy z samorządowcami oraz mieszkańcami powiatu grudziądzkiego i dlatego uczestnicy planują postój przed Starostwem Powiatowym.
Tam zamierzają odczytać petycję staroście oraz przedstawicielowi Ministerstwa Infrastruktury w sprawie przebiegu linii kolei dużych prędkości na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Po zakończeniu protestu rolnicy mają wrócić drogą krajową nr 16 w kierunku Łasina.



  • Kierowcy powinni liczyć się z czasowymi utrudnieniami i zatorami w ruchu. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających przejazd.
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego we współpracy z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu będzie zabezpieczać wydarzenie.

Grudziądz
Rolnicy protestują w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński Rolnicy protestują w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

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