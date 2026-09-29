Rolnicy protestują w Grudziądzu. Możliwe czasowe utrudnienia w ruchu i zatory
We wtorek w godz. 9:00-18:00 w Grudziądzu odbędzie się protest rolników organizowany przez Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona. Organizatorzy przewidywali udział około 200 osób i kolumnę 20 ciągników.
Przejazd kolumny ciągników obejmie m.in. ulice: Paderewskiego, Karabinierów, Piłsudskiego, Małomłyńską, al. 23 Stycznia, Focha, Włodka, Chełmińską oraz rondo Dmowskiego.
Tam zamierzają odczytać petycję staroście oraz przedstawicielowi Ministerstwa Infrastruktury w sprawie przebiegu linii kolei dużych prędkości na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Po zakończeniu protestu rolnicy mają wrócić drogą krajową nr 16 w kierunku Łasina.
- Kierowcy powinni liczyć się z czasowymi utrudnieniami i zatorami w ruchu. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających przejazd.
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego we współpracy z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu będzie zabezpieczać wydarzenie.