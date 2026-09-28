Fałszerska afera w inowrocławskiej radzie miejskiej? Ktoś miał się podpisać za radnych
Fałszywe podpisy radnych Bartłomieja Stanisza i Jacka Będkowskiego pod wnioskami o odwołanie dwóch innych inowrocławskich radnych? Rada przeprowadziła wewnętrzne śledztwo, a teraz sprawa została zgłoszona do prokuratury.
Wniosek złożony i podpisany przez Bartłomieja Stanisza miał dotyczyć wygaśnięcia mandatu Marcina Skonieczki. Drugi dokument, podpisany rzekomo przez Jacka Bętkowskiego, miał dotyczyć wygaśnięcia mandatu Roberta Rychwickiego.
- Ktoś się podszył i wykradł podpisy. Nie dość, że to jest napisane na maszynie, to są jeszcze tutaj podpisy tych dwóch panów. Ktoś wizerunek dwóch radnych po prostu ukradł i trzeba to w tej chwili zgłosić do prokuratury. Zamierzam to zrobić z biurem prawnym. Właśnie będziemy wypisywać wniosek i pismo zostanie złożone - zapowiada przewodnicząca Rady Miejskiej w Inowrocławiu Ewa Podogrodzka.
Zawiadomienie do prokuratury już złożyli pokrzywdzeni w sprawie, czyli radni Bartłomiej Stanisz i Jacek Bętkowski.
Więcej w relacji Marcina Glapiaka: