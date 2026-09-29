Na przemoc trzeba reagować od razu. Zaczął się ważny tydzień w szkołach i przedszkolach
Przemoc ma wiele twarzy i dotyka wielu uczniów, dlatego trzeba uczyć dzieci, jak budować odporność psychiczną i dobre relacje. W szkołach i przedszkolach rozpoczyna się Tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz budowania relacji. Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej potrwa do 2 października.
Prawie 90% dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 17 lat doświadcza przemocy rówieśniczej - wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Uczniowie z naszego regionu przyznają, że także się z nią spotykają:
- Ludzie czasem zaczynają pisać głupie wyzwiska w Internecie...
Bo choć przemoc często kojarzy się z fizycznym znęcaniem, to w dzisiejszych czasach przybiera także formę cyberprzemocy, hejtu i psychicznego prześladowania – podkreśla wicewojewoda Piotr Hemmerling.
- Nie wiem, który przejaw przemocy jest gorszy, ale zadaniem nas, dorosłych jest to, aby temu wszystkiemu przeciwdziałać.
Stąd Tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz budowania relacji, bo na przemoc trzeba reagować, zanim będzie za późno.
- Dzieci, które doświadczają tej przemocy, doświadczają strachu, wstydu, odrzucenia przez grupę - mówi Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Dodaje, że takim dzieciom nie wystarczy powiedzieć, że będzie lepiej. - Musimy dawać im wsparcie, wysłuchać, pokazać, że są ważne w grupie i to jest cel tych naszych działań.
- Dlatego przez cały tydzień w szkołach i w przedszkolach będzie realizowanych wiele projektów. MEN liczy na to, że działania te nie zakończą się wraz z końcem tygodnia.