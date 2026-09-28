Miała ponad 4 promile alkoholu w organizmie. Pod sklepem zaatakowała rozbitą butelką

Na wniosek policjantów sąd zdecydował o 3-miesięczym areszcie dla zatrzymanej./fot. KPP Aleksandrów Kujawski

Policjanci zatrzymali 34-letnią mieszkankę Ciechocinka, która podczas awantury przy jednym ze sklepów zraniła w szyję 42-letniego mężczyznę rozbitą butelką. Groziła mu także pozbawieniem życia.

Do zdarzenia doszło przy jednym ze sklepów na terenie uzdrowiska. Jak wynika z ustaleń policjantów, 34-latka rozbiła butelkę o stolik, a następnie zraniła jej fragmentem w szyję 42-letniego mężczyznę. Kobieta groziła również pokrzywdzonemu pozbawieniem życia, a potem uciekła.



Natychmiast po zgłoszeniu policjanci rozpoczęli poszukiwania. Po około trzech godzinach po zdarzeniu zatrzymali kobietę w miejscu zamieszkania jej znajomego. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 34-latka miała w organizmie ponad 4 promile alkoholu.



Na szczęście 42-latek nie odniósł poważnych obrażeń i po zszyciu rany przez personel medyczny opuścił szpital.



Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie kobiecie zarzutów uszkodzenia ciała, kierowania gróźb karalnych oraz narażenia na utratę życia i zdrowia.



Na wniosek policjantów sąd zdecydował o 3-miesięczym areszcie dla zatrzymanej.