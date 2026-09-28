Woda w gminie Zławieś Wielka nadaje się już do picia bez żadnych ograniczeń

2026-09-28, 19:24 Michał Zaręba/KB

Beczkowozy nie są już potrzebne/fot. Michał Zaręba/archiwum

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu otrzymał w poniedziałek kolejne wyniki badań laboratoryjnych. Chodzi o strefę zaopatrzenia wodociągu Przysiek i wodociągu Pędzewo w gminie Zławieś Wielka.

- Badania te dotyczyły liczby mikroorganizmów w 22 stopniach - mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Łukasz Betański.



- Na ten moment woda spełnia wymagania sanitarne i jest przydatna do spożycia nie warunkowo, ale bez ograniczeń - podkreśla rzecznik WSSE Bydgoszcz.





woda była skażona bakterią coli. Problem dotknął 6,5 tysiąca mieszkańców z sześciu sołectw. Uruchomiono stałe punkty poboru wody, a strażacy OSP dostarczają ją seniorom, chorym oraz do gospodarstw ze zwierzętami.