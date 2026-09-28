„Nie mogę zrozumieć, dlaczego sąsiad mordował sąsiada". Apel w Dolinie Śmierci [wideo, zdjęcia]

2026-09-28, 20:45 Monika Siwak/KB

Przedstawiciele władz miasta, województwa, parlamentu, służb mundurowych i szkół uczcili pamięć mieszkańców regionu zamordowanych w fordońskiej Dolinie Śmierci jesienią 1939 roku/fot. Monika Siwak

Przedstawiciele władz miasta, województwa, parlamentu, służb mundurowych i szkół uczcili pamięć mieszkańców regionu zamordowanych w fordońskiej Dolinie Śmierci jesienią 1939 roku.

W uroczystości uczestniczył brat jednej z kilkuset ofiar, nauczyciela Henryka Polcyna, Jerzy Polcyn.



- Ojciec uchronił się przed rozstrzelaniem, bo sąsiad Niemiec ostrzegł go, że w domu już na niego czekają. Brat, jak i jego mama, czyli pierwsza żona mojego ojca, zginęli, zabrani przez Niemców. On tu zginął, ona gdzie zginęła – nie wiadomo. Nie mogę zrozumieć, dlaczego sąsiad mordował sąsiada. To miejscowi Niemcy mordowali, robili listę, kto ma być zamordowany. Oni sami tego dokonali. Sąsiedzi.



– Zbrodnie były dokonywane przez Einsatzgruppen i Einsatzkommandos, czyli niemieckie grupy operacyjne policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa, a także przez miejscowych Niemców, czyli przedstawicieli paramilitarnej formacji - mówi dr Izabela Mazanowska z Delegatury IPN w Bydgoszczy. - Mówimy też w przypadku Zbrodni Pomorskiej o zbrodni sąsiedzkiej.





Z 309 zamordowanych jesienią 1939 w Dolinie Śmierci przez niemiecką policję i organizacje paramilitarne zidentyfikowano około 190 osób.