Planował zamach na szkołę. Uczniowie z Książek mówią, że był cichy, skryty, źle traktowany, wyzywany

Dziennikarz Polskiego Radia PiK dotarli do rówieśników, kolegów oraz rodziców uczniów ze szkoły, w której uczy się 13- latek podejrzany o planowanie zamachu na tę placówkę/fot. Mariusz Luda
Dziennikarz Polskiego Radia PiK Mariusz Luda dotarł do rówieśników, kolegów oraz rodziców uczniów ze szkoły, w której uczy się 13-latek podejrzany o planowanie zamachu na tę placówkę. Usłyszał, że chłopak mógł być źle traktowany przez swoich rówieśników. Pojawiają się głosy o hejcie i braku odpowiedniej reakcji.
Książki to mała gmina licząca około 3 tysięcy mieszkańców. Ci mieszkańcy są w szoku i coraz częściej zadają pytania o bezpieczeństwo.
- Mam tutaj znajomych, dziewczynę. Strach. - Chodzę tutaj do szkoły. Jestem w siódmej klasie. Boimy się. - Wyzywali go, był źle traktowany w szkole. Był bardzo skryty. - Czy spodziewałbym się po nim czegoś takiego? Tak. - Od szkoły oczekujemy na pewno rozmowy z psychologiem, z pedagogiem, po prostu takich podstawowych rzeczy. - Chodziłam z nim do szkoły i na przerwach był bardzo cichy i spokojny. Nie spodziewałabym się tego po nim. - Jestem rodzicem jednego z dzieci chodzących do tej szkoły. Szok dla wszystkich. Nie znam i nie chcę się na ten temat wypowiadać. Myślę, że odpowiednie służby odpowiednio zareagują. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie rozmawiałam z dzieckiem. Nie wiem nawet, czy dziecko wie coś na ten temat. - Przez pandemię dzieci nie chodziły do szkoły, siedziały w Internecie. Nie wiadomo nawet, czy lekcje odrabiały, czy po prostu korzystały z różnych „TikToków” i tak dalej. - Oglądają takie dziwne rzeczy, są zamknięte bardziej w sobie. Nie ma takiego kontaktu, bo ja widzę to nawet po moich wnukach.
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