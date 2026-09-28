Planował zamach na szkołę. Uczniowie z Książek mówią, że był cichy, skryty, źle traktowany, wyzywany

2026-09-28, 18:22 Mariusz Luda/KB

Dziennikarz Polskiego Radia PiK dotarli do rówieśników, kolegów oraz rodziców uczniów ze szkoły, w której uczy się 13- latek podejrzany o planowanie zamachu na tę placówkę/fot. Mariusz Luda

Dziennikarz Polskiego Radia PiK Mariusz Luda dotarł do rówieśników, kolegów oraz rodziców uczniów ze szkoły, w której uczy się 13-latek podejrzany o planowanie zamachu na tę placówkę. Usłyszał, że chłopak mógł być źle traktowany przez swoich rówieśników. Pojawiają się głosy o hejcie i braku odpowiedniej reakcji.

Książki to mała gmina licząca około 3 tysięcy mieszkańców. Ci mieszkańcy są w szoku i coraz częściej zadają pytania o bezpieczeństwo.



- Mam tutaj znajomych, dziewczynę. Strach.

- Chodzę tutaj do szkoły. Jestem w siódmej klasie. Boimy się.

- Wyzywali go, był źle traktowany w szkole. Był bardzo skryty.

- Czy spodziewałbym się po nim czegoś takiego? Tak.

- Od szkoły oczekujemy na pewno rozmowy z psychologiem, z pedagogiem, po prostu takich podstawowych rzeczy.

- Chodziłam z nim do szkoły i na przerwach był bardzo cichy i spokojny. Nie spodziewałabym się tego po nim.

- Jestem rodzicem jednego z dzieci chodzących do tej szkoły. Szok dla wszystkich. Nie znam i nie chcę się na ten temat wypowiadać. Myślę, że odpowiednie służby odpowiednio zareagują. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie rozmawiałam z dzieckiem. Nie wiem nawet, czy dziecko wie coś na ten temat.

- Przez pandemię dzieci nie chodziły do szkoły, siedziały w Internecie. Nie wiadomo nawet, czy lekcje odrabiały, czy po prostu korzystały z różnych „TikToków” i tak dalej.

- Oglądają takie dziwne rzeczy, są zamknięte bardziej w sobie. Nie ma takiego kontaktu, bo ja widzę to nawet po moich wnukach.



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13-latek trafił do Policyjnej Izby Dziecka. Sprawą zajmie się 29 września wąbrzeski sąd.