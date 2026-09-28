Nożownicy z Inowrocławia i ich ofiara znali się. Są pierwsze wnioski ze śledztwa i z sekcji zwłok

2026-09-28, 17:00  Marcin Glapiak/KB
Nożownicy z Inowrocławia tymczasowo aresztowani. Grozi im kara dożywocia/fot. KPP Inowrocław

Nożownicy z Inowrocławia tymczasowo aresztowani. Grozi im kara dożywocia/fot. KPP Inowrocław

Informację o tym, że napastnicy znali swoją ofiarę potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Tajemnicą pozostaje motyw tej zbrodni, ale jego ustalenie to kwestia czasu. Śledczy nad tym pracują.

W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok i znane są już jej wstępne wyniki.

- W trakcie tej sekcji ujawniono kilkanaście ran kłutych, które najprawdopodobniej powstały z użyciem zabezpieczonych narzędzi - mówi Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Na szczegółową opinię biegłego trzeba jeszcze poczekać. Wiadomo jednak, że napastnicy znali swoją ofiarę.

- To prawda. Oni się znali. To nie były przypadkowe osoby. To mogę powiedzieć. Pani prokurator mówiła, że śledczy muszą zapoznać się z zawartością telefonów sprawców i ofiary, żeby zgłębić temat i ustalić, co mogło się wydarzyć między tymi ludźmi - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

  • Przypomnijmy: do morderstwa doszło w czwartek wieczorem. Napastnicy w wieku 34 i 38 lat przebywają obecnie w areszcie tymczasowym.

Relacja Marcina Glapiaka

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