Pełna mobilizacja w szkole w Książkach po wykryciu próby zamachu przez ucznia

2026-09-28, 16:09  Monika Siwak/KB
Kujawsko-Pomorskie Kuratorium oświaty bada sprawę 13-latka, który miał planować zamach w swojej szkole w Książkach (na zdjęciu)/fot. gminaksiazki.pl

Kujawsko-Pomorskie Kuratorium oświaty bada sprawę 13-latka, który miał planować zamach w swojej szkole w Książkach (na zdjęciu)/fot. gminaksiazki.pl

Kujawsko-Pomorskie Kuratorium oświaty bada sprawę 13-latka, który miał planować zamach w swojej szkole w Książkach. Siódmoklasistę zatrzymano w poniedziałek rano w jego domu. W szkolnym plecaku miał bagnet, a w domu tasak. Wcześniej nastolatek miał zabić kilka kotów.

Dyrekcja powołała zespół interwencyjny składający się z psychologa i pedagogów.
- Nauczyciele wraz z dyrekcją przygotowują plan działań, a mianowicie pełną informację dla rodziców o tym, co się zdarzyło, a przede wszystkim harmonogram spotkań z uczniami. Należy z nimi porozmawiać, wytłumaczyć, co się zdarzyło - mówi rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Ewa Podgórska.

Dodaje, że wcześniej nie było informacji o agresywnych zachowaniach chłopca.
- Był to uczeń wycofany, nie nawiązywał relacji, natomiast no nie było tam agresji. Owszem, były tak zwane wagary. Oczywiście samo wycofanie też powinno zwracać uwagę. Chłopcu była udzielana pomoc. Uczestniczył w zajęciach wyrównawczych, spotykał się też z pedagogiem. Starano się dotrzeć do niego, natomiast nie były to sytuacje, które właśnie budziłyby jakiś taki zdecydowany niepokój co do jego ewentualnych zamiarów niepożądanych. Po prostu chciano mu pomóc nawiązać kontakt, zbudować lepsze relacje z kolegami i koleżankami - wyjaśnia Ewa Podgórska.

  • Dyrektor toruńskiego oddziału kuratorium wraz z wizytatorem będą we wtorek rano w szkole, żeby ewentualnie wesprzeć podejmowane działania.

Mówi Ewa Podgórska, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Wąbrzeźno

Region

Dziura wstydu w Grudziądzu zmieni się nie do poznania. To teren dawnych zakładów mięsnych

„Dziura wstydu” w Grudziądzu zmieni się nie do poznania. To teren dawnych zakładów mięsnych

2026-09-28, 15:20
Skoczył do Brdy i chciał przepłynąć na drugą stronę. Nie udało się. 22-latek w szpitalu

Skoczył do Brdy i chciał przepłynąć na drugą stronę. Nie udało się. 22-latek w szpitalu

2026-09-28, 15:09
Kierowca autobusu nagle zjechał z drogi na pole i zmarł. Wypadek na krajowej 15 w Gniewkowie

Kierowca autobusu nagle zjechał z drogi na pole i zmarł. Wypadek na krajowej „15" w Gniewkowie

2026-09-28, 14:42
Raport NFZ tematem sesji Sejmiku Województwa. Fundusz ma problemy z usługami nadkontraktowymi

Raport NFZ tematem sesji Sejmiku Województwa. „Fundusz ma problemy z usługami nadkontraktowymi”

2026-09-28, 14:40
Dziecko utonęło w stawie w Dąbiu Kujawskim. Prokuratura wszczęła śledztwo

Dziecko utonęło w stawie w Dąbiu Kujawskim. Prokuratura wszczęła śledztwo

2026-09-28, 14:00
Tragedia podczas spaceru w Lipnie. Nie żyje 5-latka przygnieciona przez ogrodzenie

Tragedia podczas spaceru w Lipnie. Nie żyje 5-latka przygnieciona przez ogrodzenie

2026-09-28, 13:31
13-latek planował atak w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Zatrzymali go policjanci

13-latek planował atak w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Zatrzymali go policjanci

2026-09-28, 12:46
Ukrywał się przed policją w wersalce. Świeccy policjanci zatrzymali osoby unikające więzienia

Ukrywał się przed policją w wersalce. Świeccy policjanci zatrzymali osoby unikające więzienia

2026-09-28, 12:20
Piknik Wiejskiej Żywności w Fordonie. Były lokalne produkty i atrakcje dla całych rodzin

Piknik Wiejskiej Żywności w Fordonie. Były lokalne produkty i atrakcje dla całych rodzin

2026-09-28, 11:40

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę