Skoczył do Brdy i chciał przepłynąć na drugą stronę. Nie udało się. 22-latek w szpitalu

2026-09-28, 15:09  Bartosz Nawrocki/KB
Skoczył do Brdy i chciał przepłynąć na drugą stronę. Nie udało się. 22-latek w szpitalu/fot. Google Maps

Skoczył do Brdy i chciał przepłynąć na drugą stronę. Nie udało się. 22-latek w szpitalu/fot. Google Maps

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, ok. godz. 12:00 w Bydgoszczy, na wysokości ulicy Fordońskiej 2. Mężczyzna miał szczęście - został wydobyty z wody przez zespół ratownictwa medycznego.

O szczegółach mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów:

- Policjanci interweniujący w tej sprawie ustalili, że 22-letni mieszkaniec Bydgoszczy celowo wszedł do Brdy, by przepłynąć na jej drugi brzeg. Gdy płynął, skaleczył się jednak o wystającą gałąź - przekazał młodszy aspirant Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów.

Lekkomyślna wyprawa została przerwana.

  • Mężczyzna z niewielkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala.

Mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów

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