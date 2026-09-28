2026-09-28, 15:09 Bartosz Nawrocki/KB

Skoczył do Brdy i chciał przepłynąć na drugą stronę. Nie udało się. 22-latek w szpitalu/fot. Google Maps

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, ok. godz. 12:00 w Bydgoszczy, na wysokości ulicy Fordońskiej 2. Mężczyzna miał szczęście - został wydobyty z wody przez zespół ratownictwa medycznego.

O szczegółach mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów:



- Policjanci interweniujący w tej sprawie ustalili, że 22-letni mieszkaniec Bydgoszczy celowo wszedł do Brdy, by przepłynąć na jej drugi brzeg. Gdy płynął, skaleczył się jednak o wystającą gałąź - przekazał młodszy aspirant Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów.



Lekkomyślna wyprawa została przerwana.





Mężczyzna z niewielkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala.