Kierowca autobusu nagle zjechał z drogi na pole i zmarł. Wypadek na krajowej „15" w Gniewkowie

Wypadek w Gniewkowie/ fot. policja.pl

Jak podają służby drogowe, do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 14:00 w Gniewkowie przy ul. Michałowo.

- 61-letni kierowca zjechał na lewy pas, a następnie na pole, gdzie zatrzymał pojazd. W autobusie nie było pasażerów. Pojazd był zamknięty. Strażacy dostali się do środka przez okno. Kierowca był na schodach przy kabinie. Załoga pogotowia ratunkowego stwierdziła brak oznak życia - przekazała asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.



Na miejscu działają służby pod nadzorem prokuratora. Początkowo wprowadzono ruch wahadłowy, który zakończył się o godz. 14:45 , gdy pojazdy ratunkowe zjechały z trasy głównej.