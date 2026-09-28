„Godzinę tu stoimy, trzeba myśleć, jak coś się robi". Plac budowy i korki na DW 551 [zdjęcia]

2026-09-28, 17:40  Bartosz Nawrocki/KB
Utrudnienia związane z pracami na drodze wojewódzkiej 551 frustrują kierowców/fot. Bartosz Nawrocki

Utrudnienia związane z pracami na drodze wojewódzkiej 551 frustrują kierowców/fot. Bartosz Nawrocki

Utrudnienia związane z pracami na drodze wojewódzkiej 551 frustrują kierowców. Powstała internetowa petycja, która ma doprowadzić do przyspieszenia prac na odcinku między Strzyżawą a Nowym Dworem w gminie Dąbrowa Chełmińska i poprawy organizacji ruchu.

Podpisujący petycję domagają się m.in. korekty działania sygnalizacji świetlnej, poprawy zabezpieczeń przed sezonem zimowym oraz deklaracji, czy roboty zostaną zakończone zgodnie z planem, tj. do końca tego roku.

Kierowcy stojący w korku nie ukrywają nerwów:

- Stoimy z siedem minut, więc nie jest tak źle, a o ile można sobie jakoś czas urozmaicić, to nawet szybciej idzie.
- Jest petycja mieszkańców Dąbrowy Chełmińskiej, żeby te prace przyspieszyć. Chętnie podpiszę się pod nią nawet trzy razy.
- Godzinę tu stoimy, trzeba myśleć, jak coś się robi.
- Zmiana jest bardzo krótka. Ogólnie powinna być minuta, żeby każdy przejechał.
- Przyjechaliśmy pierwszy raz tędy i nie sprawdziliśmy nawigacji.
- Sprzęgło się może spalić. Agresja jest. – to głosy kierowców, z którymi rozmawiał nasz reporter Bartosz Nawrocki.

Mamy odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

- Nie mówimy tutaj o remoncie drogi 551, tylko przede wszystkim o dużej rozbudowie dwóch odcinków tej drogi - mówi Michał Sitarek, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dodaje, że wykonawca nie złożył dotąd wniosku o przesunięcie terminu zakończenia prac. Zarząd ma jednak świadomość, że wykonawca może nie zmieścić się w terminie wyznaczonym końca tego roku, ponieważ pracy jest sporo, a po drodze zdarzają się rozmaite problemy:

- Przebudowujemy infrastrukturę podziemną, wzmacniamy konstrukcję tej drogi. Prace prowadzimy na dwóch odcinkach. Wykonawca sukcesywnie rozwiązuje wszystkie problemy, jakie pojawiły się na tej drodze, i inwestycja ta zmierza do finału.
W tym tygodniu będzie układana masa na odcinku przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 80 w Strzyżawie, układana jest też podbudowa i kolejne układanie masy na odcinku Nowy Dwór–Ostromecko.
Te prace mają na celu doprowadzenie do takiej sytuacji, by jesienią została uzyskana przejezdność tej drogi dwoma pasami ruchu. Mamy świadomość tego, że ze względu na skalę robót dodatkowych, jakie wykonawca musiał tu zrealizować, przede wszystkim właśnie przy uzbrojeniu podziemnym, te prace mogą zająć więcej czasu- wyjaśniał rzecznik ZDW.

Dłuższa relacja jest w komentarzu:

Relacja Bartosza Nawrockiego

Bydgoszcz
Utrudnienia związane z pracami na drodze wojewódzkiej 551 frustrują kierowców/fot. Bartosz Nawrocki Utrudnienia związane z pracami na drodze wojewódzkiej 551 frustrują kierowców/fot. Bartosz Nawrocki

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