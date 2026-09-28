Tragedia podczas spaceru w Lipnie. Nie żyje 5-latka przygnieciona przez ogrodzenie
W Lipnie zginęła 5-letnia dziewczynka, która została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. Na konstrukcję wszedł ojciec, chciał zerwać orzechy. Był pod wpływem alkoholu.
Do tragedii doszło w niedzielę, 27 września, około godz. 14:20 przy ul. Wspólnej w Lipnie. Dziecko było wówczas na spacerze ze swoim ojcem.
W pewnym momencie 44-latek wszedł na znajdujące się przy drodze betonowe ogrodzenie. Chciał zerwać orzechy rosnące na drzewie.
Jak przekazała policja, mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.