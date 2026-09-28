13-latek planował atak w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Zatrzymali go policjanci

2026-09-28, 12:46 JW

Plansza Pilne

W poniedziałkowy poranek policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka, który planował dokonać ataku w szkole, na terenie powiatu wąbrzeskiego. Wcześniej nastolatek miał uśmiercić kilka kotów.

Informację o planach 13-latka policjanci otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji w nocy z niedzieli na poniedziałek. Młodzieniec zamierzał dokonać ataku w szkole, do której uczęszcza. Placówka znajduje się w powiecie wąbrzeskim.



W poniedziałek o godzinie 6.00 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W spakowanym do szkoły plecaku zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak.



- W tej chwili trwają czynności z udziałem 13-latka, w obecności rodzica.

W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Cyfrową KWP w Bydgoszczy - informują policjanci.



Powiadomione zostały również inne służby.