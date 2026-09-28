Raport NFZ tematem sesji Sejmiku Województwa. „Fundusz ma problemy z usługami nadkontraktowymi”

2026-09-28, 14:40 Michał Zaręba/JW

Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. /fot. Mariusz Luda (archiwum)

Raport Narodowego Funduszu Zdrowia na sesji Sejmiku Województwa. Radni i marszałek Piotr Całbecki mają uwagi do regulowania świadczeń zdrowotnych m.in. nadwykonań.

Marszałek województwa wskazuje, że NFZ ma problemy z płatnościami za usługi wykonane nadkontraktowe.



- Również te, które są obligatoryjnie konieczne do sfinansowania przez NFZ, chociażby w obszarze onkologicznym. Te płatności wciąż czekają, a to nie wygląda najlepiej ze względu na kondycję i płynność finansową naszych placówek, chociażby Centrum Onkologii w Bydgoszczy - dodaje Piotr Całbecki.



- Mamy informacje z od wielu szpitali powiatowych mówiących o tym, że mają poważne kłopoty finansowe, to już się mówi o kwocie bodajże w całym województwie, żeby zliczyć te wszystkie zaległości, to jest kwota powyżej chyba 130 milionów złotych - wylicza radny Marek Gralik, przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość.



Z kolei dr Agnieszka Bańkowska, dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w Bydgoszczy, wyjaśnia, że w pierwszym kwartale zapłacono 100 procent nadwykonań.



- Ponieważ my jako Narodowy Fundusz Zdrowia jesteśmy zobowiązani do płacenia do wysokości zawartych umów. Nadwykonania oczywiście płacimy w miarę możliwości otrzymanych środków finansowych regulujemy te świadczenia - wyjaśnia.



Dyrektorka kujawsko-pomorskiego NFZ przekazała, że w ostaniach dwóch latach wartość kontraktu w naszym regonie wzrosła ok 2 mld zł. Dzięki uwolnieniu świadczeń ambulatoryjnych opieki specjalistycznej, pacjenci mają lepszy dostęp do rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego, kolonoskopii i gastroskopii.