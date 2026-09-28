„Dziura wstydu” w Grudziądzu zmieni się nie do poznania. To teren dawnych zakładów mięsnych

2026-09-28, 15:20 Marcin Doliński/JW

Teren po dawnych zakładach mięsnych w Grudziądzu czeka metamorfoza. /fot. Urząd Miejski w Grudziądzu

Są nowe pomysły, jak ma w przyszłości wyglądać teren po byłych 19-wiecznych zakładach mięsnych w Grudziądzu. Na razie jest to ruina przemysłowa, ale już niedługo się to zmieni. Wiadomo, że na części działki powstanie nowa siedziba sądu. Są też inne pomysły zagospodarowania tego miejsca.

- Nareszcie ta dziura wstydu, jak jest nazywane to miejsce, zniknie z oczu mieszkańcom i turystom. Są nowe pomysły na zagospodarowanie tego miejsca, mówi prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.



- Część terenu została już uzgodniona z wojewodą. Powstanie nowa siedziba Sądu Rejonowego. Część parceli przeznaczona będzie na rozbudowę ulicy Rejtana. Pozostały obszar, to jest około 3 ha, chcielibyśmy, żeby został zrewitalizowany wraz z obiektem zabytkowym dawnej rzeźni. Mógłby mieć na przykład funkcję mieszkaniową lub rekreacyjną. W październiku planujemy rozpisanie konkursu na stworzenie koncepcji dla tego terenu - dodaje włodarz miasta.



Jeżeli będzie taka potrzeba, zostanie zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego.