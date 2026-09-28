Policjanci ze Świecia zatrzymali czterech poszukiwanych. Jeden z nich ukrywał się... w wersalce

2026-09-28, 12:20 JW

Jeden z poszukiwanych ukrywał się w wersalce. /fot. Magnific/ilustracyjna

Cztery osoby, które unikały organów ścigania, w rękach kryminalnych ze Świecia. Jedną z nich 22-latek, który przed policjantami próbował ukryć się w wersalce. Najbliższy czas spędzie w więzieniu.

Pomysłowością wykazał się jeden z czterech zatrzymanych. Policjanci ustalili, że w jednym z mieszkań w Świeciu ma przebywać poszukiwany listem gończym 22-latek. Funkcjonariusze zapukali do jego drzwi, które otworzył ojciec chłopaka. Twierdził, że syna nie ma w domu i nie chciał wpuścić mundurowych.



Ci z kolei wytłumaczyli, że mogą wykonać przeszukanie po okazaniu legitymacji służbowej w przypadku podejrzenia, że w mieszkaniu przebywa poszukiwana osoba.



- Mężczyzna wpuścił policjantów do środka. Mundurowi bardzo szybko ujawnili 22-latka schowanego w wersalce - informuje mł. asp. Małgorzata Frukacz, p.o. oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu.



Pozostali zatrzymani o 42-latek z Grudziądza, 27-latek ze Świecia oraz 24-letni mężczyzna z miejscowości Grupa. Cała czwórka trafiła już do zakładów karnych, gdzie spędzą od 20 dni do prawie dwóch lat za przestępstwa i wykroczenia popełnione w przeszłości.