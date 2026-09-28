Tragedia na bydgoskim Błoniu. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci kobiety

2026-09-28, 10:02 Redakcja

Policja ustala przyczyny śmierci kobiety. /fot. Pixabay

Policjanci ustalają przyczyny zdarzenia, do którego doszło przy jednym z bloków przy ul. Wysokiej w Bydgoszczy. W sieci pojawiły się w tej sprawie spekulacje.

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Koło bloku przy ul. Wysokiej znaleziono ciało około 80-letniej kobiety. Przyczyny zdarzenia ustala policja.



W sieci pojawiły się spekulacje na temat przyczyn śmierci kobiety. Według wstępnych ustaleń policjantów, wykluczono udział osób trzecich.