Własny system alarmowania o sytuacjach kryzysowych? Tego chce gmina Zławieś Wielka

2026-09-28, 11:00 Michał Zaręba/JW

Informację o bakterii coli mieszkańcy gminy Zławieś Wielka otrzymali z opóźnieniem.. /fot. Mariusz Luda

Samorządowcy z gminy Zławieś Wielka chcieliby stworzyć własny system informowania mieszkańców o sytuacjach kryzysowych - powiedział Polskiemu Radiu PiK wójt Marcin Swaczyna. W czwartek w wodociągu wykryto bakterie grupy coli.

Część mieszkańców mówiła o opóźnieniach w przekazywaniu alertów RCB, które docierały dopiero następnego dnia.



- Komunikat był bardzo opóźniony i nie docierał do wszystkich - mówi jeden z mieszkańców. Sąsiadka, sąsiadce i tak dalej. Oczywiście była informacja na forum, ale nie siedzimy na forum gminy. Dla mnie to to jest najważniejsze - dodaje mieszkanka.



Jak przekazał reporterowi Polskiego Radia PiK wójt gminy Zławieś Wielka, władze podjęły procedurę związaną z przekazywaniem takich informacji za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.



- Mam świadomość, że stało się to z pewnym opóźnieniem, ale też nie mamy wpływu na to, jak pewne procesy przebiegają poza gminą. Jesteśmy w trakcie budowy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ramach tego centrum chcemy stworzyć własne narzędzie do informowania mieszkańców. Takim SMS-em wszelkie rodzaje zagrożeń, jakie dotyczą już naszej gminy czy nawet sołectwa. Nad tym pracujemy. Chcemy, żeby to było proste, funkcjonalne i telefon komórkowy jest podstawowym narzędziem do odbierania komunikacji - zapewnia Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławieś Wielka.



W ramach Centrum Zarządzania Kryzysowego w gminie powstanie również schron. Działa już magazyn, w którym gromadzone są niezbędne zapasy. Cała inwestycja ma być gotowa na wiosnę.