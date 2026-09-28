Rekordowa liczba studentów w Kujawsko-Pomorskiem. GUS podsumował rok akademicki 2025/26

2026-09-28, 06:30 Sława Skibińska-Dmitruk/JW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy /fot. Tatiana Adonis, Archiwum

Za kilka dni uczelnie w Kujawsko-Pomorskiem znów zapełnią się studentami. Trwają ostatnie przygotowania do roku akademickiego. Tymczasem GUS przedstawił, jak poprzedni rok wyglądał w liczbach.

Jak wylicza Główny Urząd Statystyczny, poprzedni rok akademicki w regionie zakończył się z większą liczbą studiujących. Na 17 uczelniach w regionie kształciło się ponad 58 tysięcy osób. To o 2,5 procent więcej niż rok wcześniej.



- Największe ośrodki akademickie to Bydgoszcz i Toruń. W Bydgoszczy studiowało 28 tysięcy osób, w Toruniu nieco ponad 26 tysięcy. Największą uczelnią w regionie pozostaje Uniwersytet Mikołaja Kopernika — z ponad 18 tysiącami studentów - wylicza GUS.



Wśród studentów przeważają kobiety (63 proc. wszystkich studiujących). Większość wybiera studia stacjonarne. Największą popularnością cieszą się kierunki: biznes, administracja i prawo.



Na kujawsko-pomorskich uczelniach studiowało też ponad trzy tysiące cudzoziemców. Pochodzili z 83 krajów, a niemal połowę stanowili obywatele Ukrainy.



W 2025 roku dyplomy otrzymało ponad 13 tysięcy absolwentów. Pełne dane można sprawdzić w grafice poniżej.



Z kolei nowy rok akademicki zaczyna się w regionie z ponad 58-tysięczną społecznością studentów i większą liczbą studiujących niż rok wcześniej.