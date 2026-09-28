Rekordowa liczba studentów w Kujawsko-Pomorskiem. GUS podsumował rok akademicki 2025/26

2026-09-28, 06:30  Sława Skibińska-Dmitruk/JW
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy /fot. Tatiana Adonis, Archiwum

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy /fot. Tatiana Adonis, Archiwum

Za kilka dni uczelnie w Kujawsko-Pomorskiem znów zapełnią się studentami. Trwają ostatnie przygotowania do roku akademickiego. Tymczasem GUS przedstawił, jak poprzedni rok wyglądał w liczbach.

Jak wylicza Główny Urząd Statystyczny, poprzedni rok akademicki w regionie zakończył się z większą liczbą studiujących. Na 17 uczelniach w regionie kształciło się ponad 58 tysięcy osób. To o 2,5 procent więcej niż rok wcześniej.

- Największe ośrodki akademickie to Bydgoszcz i Toruń. W Bydgoszczy studiowało 28 tysięcy osób, w Toruniu nieco ponad 26 tysięcy. Największą uczelnią w regionie pozostaje Uniwersytet Mikołaja Kopernika — z ponad 18 tysiącami studentów - wylicza GUS.

Wśród studentów przeważają kobiety (63 proc. wszystkich studiujących). Większość wybiera studia stacjonarne. Największą popularnością cieszą się kierunki: biznes, administracja i prawo.

Na kujawsko-pomorskich uczelniach studiowało też ponad trzy tysiące cudzoziemców. Pochodzili z 83 krajów, a niemal połowę stanowili obywatele Ukrainy.

W 2025 roku dyplomy otrzymało ponad 13 tysięcy absolwentów. Pełne dane można sprawdzić w grafice poniżej.

Z kolei nowy rok akademicki zaczyna się w regionie z ponad 58-tysięczną społecznością studentów i większą liczbą studiujących niż rok wcześniej.

Tak wyglądał rok akademicki 2025/26 w liczbach. /źródło: GUS

Region

Sztuczna choinka na toruńskiej Starówce ma tworzyć prawdziwą, świąteczną atmosferę

Sztuczna choinka na toruńskiej Starówce ma tworzyć prawdziwą, świąteczną atmosferę

2026-09-28, 07:50
Półmaraton Bydgoski przebiegł ulicami miasta. Na trasie ponad tysiąc biegaczy [zdjęcia]

Półmaraton Bydgoski przebiegł ulicami miasta. Na trasie ponad tysiąc biegaczy [zdjęcia]

2026-09-27, 19:00
Wypadek na krajowej dziesiątce w Nakle. Zderzyli się dwaj motocykliści [aktualizacja]

Wypadek na krajowej dziesiątce w Nakle. Zderzyli się dwaj motocykliści [aktualizacja]

2026-09-27, 17:43
Po utonięciu chłopca w gminie Lubraniec strażacy przestrzegają: Od razu dzwońmy po służby

Po utonięciu chłopca w gminie Lubraniec strażacy przestrzegają: Od razu dzwońmy po służby

2026-09-27, 17:15
Groźne zdarzenie na drodze krajowej numer 10 pod Toruniem [zdjęcia]

Groźne zdarzenie na drodze krajowej numer 10 pod Toruniem [zdjęcia]

2026-09-27, 16:17
Kryzys wodny w gminie Zławieś Wielka zażegnany. Wójt: Pewne rzeczy można było zrobić lepiej

Kryzys wodny w gminie Zławieś Wielka zażegnany. Wójt: Pewne rzeczy można było zrobić lepiej

2026-09-27, 15:30
Zamiast dbać o siebie, dbają o samochód. Dżentelmeni na prozdrowotnym rajdzie [zdjęcia, wideo]

Zamiast dbać o siebie, dbają o samochód. Dżentelmeni na prozdrowotnym rajdzie [zdjęcia, wideo]

2026-09-27, 14:32
Najlepsze projekty z zakresu obrony cywilnej nagrodzone. Młodzież z regionu wyróżniona

Najlepsze projekty z zakresu obrony cywilnej nagrodzone. Młodzież z regionu wyróżniona

2026-09-27, 13:00
Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka zarzucają władzom: O skażeniu wody dowiedziałem się od sąsiada

Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka zarzucają władzom: „O skażeniu wody dowiedziałem się od sąsiada"

2026-09-27, 11:45

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę