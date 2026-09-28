Prof. Bernard Mendlik o rekrutacji i kierunkach: Brak studentów może wpłynąć na uczelnie [Rozmowa Dnia]

2026-09-28, 09:00  Maciej Wilkowski/JW
Gościem „Rozmowy Dnia” był prof. dr hab. Bernard Mendlik. /fot. Izabela Langner

Gościem „Rozmowy Dnia” był prof. dr hab. Bernard Mendlik. /fot. Izabela Langner

Jakie kierunki najchętniej wybierają absolwenci szkół średnich? Co robić z tymi, na które nie ma chętnych? Czy rekordowe zainteresowanie studiami w regionie w przyszłości też będzie rekordowe? M.in. o tym Maciej Wilkowski rozmawiał z prof. dr hab. Bernardem Mendlikiem, który był gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.

Prawie wszystkie uczelnie wyższe chwalą się rekordowymi wynikami naboru na nowy rok akademicki. Wynika to m.in. z tego, że pojawił się tzw. „podwójny rocznik". Tak będzie także w przyszłym roku. Czy za dwa lata będzie problem z naborem? Nad tym zastanawiają się uczelnie. Zdaniem prof. dr hab. Bernarda Mendlika, rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, są plusy tej sytuacji.

- Pierwszym z nich to administracja. Dzisiaj subwencja, która wpływa za studentem, jednocześnie za nowymi zatrudnieniami, godzinami dla pedagogów ze względu na zwiększoną liczbę tych naszych studentów jest stała. Jej wysokość była przez lata uzależniona od tego konkretnego algorytmu. Nie wiem jak to będzie w przyszłym roku, za dwa lata, czy to się zmieni. Jeżeli trend się odwróci, to rzeczywiście podejrzewam, że od strony finansowej ten brak studentów za dwa lata jakiś tam wpływ będzie miał na działalność uniwersytetu, a być może będą decydowały o tych pieniądzach zupełnie inne czynniki, może bardziej naukowy, może bardziej umiędzynarodowienia i tak dalej - wskazuje rektor UKW.


Jakie kierunki na UKW są najpopularniejsze? Jak wymienia gość audycji, wśród najchętniej wybieranych są między innymi: psychologia, filologia angielska, kryminologia, prawo, fizjoterapia. Na jedno miejsce było aż ośmiu kandydatów.

Są jednak też takie, które nie cieszą się zainteresowaniem absolwentów szkół średnich? Na liście przede wszystkim: dziedzictwo kulturowe, cyberdemokracja, inżynieria techniczno-informatyczna.

- Robimy wszystko, aby pewnie modyfikować te kierunki i na przykład w miejsce tych, o których tutaj wspominamy, znajdować pewne pokrewne, które mają dzisiaj wielkie znaczenie. Takim przykładem jest fizyka, która, akurat chyba w tym roku nie jest źle, natomiast fizyczne podstawy radioterapii, czyli właściwie fizyka, ale bardziej powiązana z radioterapią, z onkologią, tutaj obserwujemy konkretne zainteresowanie pod potrzeby naszej onkologii bydgoskiej, więc idziemy w tym kierunku, żeby wymieniać te mniej chodliwe obszary, natomiast to się ciągle zmienia - zaznacza prof. dr hab. Bernard Mendlik.

Całą „Rozmowę Dnia" z rektorem UKW można odsłuchać poniżej. Pozostałe wydania do sprawdzenia TUTAJ.

„Rozmowa Dnia" z prof. dr hab. Bernardem Mendlikiem (28.09.2026)

Region

Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka. Planował atak w swojej szkole

Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka. Planował atak w swojej szkole

2026-09-28, 12:46
Policjanci ze Świecia zatrzymali czterech poszukiwanych. Jeden z nich ukrywał się... w wersalce

Policjanci ze Świecia zatrzymali czterech poszukiwanych. Jeden z nich ukrywał się... w wersalce

2026-09-28, 12:20
Piknik Wiejskiej Żywności w Fordonie. Były lokalne produkty i atrakcje dla całych rodzin

Piknik Wiejskiej Żywności w Fordonie. Były lokalne produkty i atrakcje dla całych rodzin

2026-09-28, 11:40
Własny system alarmowania o sytuacjach kryzysowych Tego chce gmina Zławieś Wielka

Własny system alarmowania o sytuacjach kryzysowych? Tego chce gmina Zławieś Wielka

2026-09-28, 11:00
Tragedia na bydgoskim Błoniu. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci kobiety

Tragedia na bydgoskim Błoniu. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci kobiety

2026-09-28, 10:02
Sztuczna choinka na toruńskiej Starówce ma tworzyć prawdziwą, świąteczną atmosferę

Sztuczna choinka na toruńskiej Starówce ma tworzyć prawdziwą, świąteczną atmosferę

2026-09-28, 07:50
Rekordowa liczba studentów w Kujawsko-Pomorskiem. GUS podsumował rok akademicki 202526

Rekordowa liczba studentów w Kujawsko-Pomorskiem. GUS podsumował rok akademicki 2025/26

2026-09-28, 06:30
Półmaraton Bydgoski przebiegł ulicami miasta. Na trasie ponad tysiąc biegaczy [zdjęcia]

Półmaraton Bydgoski przebiegł ulicami miasta. Na trasie ponad tysiąc biegaczy [zdjęcia]

2026-09-27, 19:00
Wypadek na krajowej dziesiątce w Nakle. Zderzyli się dwaj motocykliści [aktualizacja]

Wypadek na krajowej dziesiątce w Nakle. Zderzyli się dwaj motocykliści [aktualizacja]

2026-09-27, 17:43

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę