Prof. Bernard Mendlik o rekrutacji i kierunkach: Brak studentów może wpłynąć na uczelnie [Rozmowa Dnia]

Region
Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka. Planował atak w swojej szkoleJW 2026-09-28, 12:46
W nocy policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka, który planował dokonać ataku w szkole, na terenie powiatu wąbrzeskiego. Wcześniej nastolatek miał uśmiercić… Czytaj dalej »
Policjanci ze Świecia zatrzymali czterech poszukiwanych. Jeden z nich ukrywał się... w wersalceJW 2026-09-28, 12:20
Cztery osoby, które unikały organów ścigania, w rękach kryminalnych ze Świecia. Jedną z nich 22-latek, który przed policjantami próbował ukryć się… Czytaj dalej »
Piknik Wiejskiej Żywności w Fordonie. Były lokalne produkty i atrakcje dla całych rodzinTatiana Adonis/DW 2026-09-28, 11:40
Lokalni gospodarze i rzemieślnicy kusili swoimi wyrobami. Zainteresowanych nie brakowało. Wyjątkową atmosferę tworzyła muzyka na żywo. Czytaj dalej »
Własny system alarmowania o sytuacjach kryzysowych? Tego chce gmina Zławieś WielkaMichał Zaręba/JW 2026-09-28, 11:00
Samorządowcy z gminy Zławieś Wielka chcieliby stworzyć własny system informowania mieszkańców o sytuacjach kryzysowych - powiedział Polskiemu Radiu PiK… Czytaj dalej »
Tragedia na bydgoskim Błoniu. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci kobietyRedakcja 2026-09-28, 10:02
Policjanci ustalają przyczyny zdarzenia, do którego doszło przy jednym z bloków przy ul. Wysokiej w Bydgoszczy. W sieci pojawiły się w tej sprawie speku… Czytaj dalej »
Sztuczna choinka na toruńskiej Starówce ma tworzyć prawdziwą, świąteczną atmosferęMichał Zaręba/DW 2026-09-28, 07:50
Każdy Torunianin wie, że przed Bożym Narodzeniem koło Kopernika ustawiane jest dorodne drzewko prosto z lasu. To przeszłość. Teraz idzie nowe, ekologiczne… Czytaj dalej »
Rekordowa liczba studentów w Kujawsko-Pomorskiem. GUS podsumował rok akademicki 2025/26Sława Skibińska-Dmitruk/JW 2026-09-28, 06:30
Za kilka dni uczelnie w Kujawsko-Pomorskiem znów zapełnią się studentami. Trwają ostatnie przygotowania do roku akademickiego. Tymczasem GUS przedstawił… Czytaj dalej »
Półmaraton Bydgoski przebiegł ulicami miasta. Na trasie ponad tysiąc biegaczy [zdjęcia]Bartosz Nawrocki/KB 2026-09-27, 19:00
Zawodnicy wystartowali spod Bulwarów Wiślanych w Fordonie, a skończyli w Myślęcinku. Polskie Radio PiK było patronem medialnym wydarzenia. Mieliśmy również… Czytaj dalej »
Wypadek na krajowej dziesiątce w Nakle. Zderzyli się dwaj motocykliści [aktualizacja]Agata Raczek/DW 2026-09-27, 17:43
Do groźnego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Karnowskiej z drogą krajową nr 10 w Nakle. Czytaj dalej »
Najczęściej czytane
- Krzysztof Gawkowski o wycieku danych z MyDr: Firma powinna ponieść karę [„Rozmowa Dnia"] 22 września, 09:00
- W Kujawsko-Pomorskiem zatrzymano szefa grupy narkotykowej. Wpadły już 42 osoby [wideo, zdjęcia] 23 września, 10:00
- Jerzy Kanclerz o awansie: To głównie sukces zawodników, bo to oni są aktorami tych zawodów [Rozmowa Dnia] 25 września, 09:00
- Kierowca zatrzymał busa i wysiadł. Pojazd stoczył się wprost na niego [AKTUALIZACJA] 22 września, 14:24
- Pogrzeb 13-letniego Natana w Nakle. Na cześć chłopca zawyły strażackie syreny [zdjęcia] przedwczoraj, 11:10