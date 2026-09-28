Piknik Wiejskiej Żywności w Fordonie. Były lokalne produkty i atrakcje dla całych rodzin

2026-09-28, 11:40 Tatiana Adonis/DW

Piknik Wiejskiej Żywności w Fordonie/ Fot. Tatiana Adonis

Lokalni gospodarze i rzemieślnicy kusili swoimi wyrobami. Zainteresowanych nie brakowało. Wyjątkową atmosferę tworzyła muzyka na żywo.

Kolejka chętnych ustawiała się po lokalne wyroby.



- Mamy mini kiwi prosto z naszego sadu w Strzelcach Dolnych, mamy powidła strzeleckie, tradycyjne i fasolkę prosto z naszego pola - zachwalał jeden z wystawców.



- Chusty, szale, wyroby z wełny robione na drutach i na szydełku. Może akurat komuś się coś spodoba - zachwalał inny.



Były też miody i przetwory. Piknik Wiejskiej Żywności odbył się na placu przy Orląt Lwowskich w Bydgoszczy. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Fordońska Kopalnia Pomysłów.



Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.