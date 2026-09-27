Wypadek na krajowej dziesiątce w Nakle. Zderzyli się dwaj motocykliści [aktualizacja]

2026-09-27, 17:43 Agata Raczek/DW

Wypadek w Nakle/ fot. policja.pl

Do groźnego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Karnowskiej z drogą krajową nr 10 w Nakle.

Jedna osoba została ranna.



- 55-letni kierujący motocyklem zatrzymał się na skrzyżowaniu, na czerwonym świetle. Jadący za nim 30-letni kierujący motocyklem nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w jego bok, co doprowadziło do przewrócenia się 55-letniego kierowcy. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala - informują policjanci.