Wypadek na krajowej dziesiątce w Nakle. Zderzyli się dwaj motocykliści [aktualizacja]
Do groźnego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Karnowskiej z drogą krajową nr 10 w Nakle.
Jedna osoba została ranna.
- 55-letni kierujący motocyklem zatrzymał się na skrzyżowaniu, na czerwonym świetle. Jadący za nim 30-letni kierujący motocyklem nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w jego bok, co doprowadziło do przewrócenia się 55-letniego kierowcy. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala - informują policjanci.