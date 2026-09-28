Sztuczna choinka na toruńskiej Starówce ma tworzyć prawdziwą, świąteczną atmosferę

2026-09-28, 07:50  Michał Zaręba/DW
Sztuczna choinka stanie na toruńskim Rynku Staromiejskim/ Fot. Pexels

Sztuczna choinka stanie na toruńskim Rynku Staromiejskim/ Fot. Pexels

Każdy Torunianin wie, że przed Bożym Narodzeniem koło Kopernika ustawiane jest dorodne drzewko prosto z lasu. To przeszłość. Teraz idzie nowe, ekologiczne - prawdziwą choinkę zastąpić ma sztuczna. Może kosztować nawet 150 tys. zł, ale przetrwać lata.

  • Sztuczna choinka stanie na toruńskim Rynku Staromiejskim.
  • Na zakup drzewka z tworzywa radni zabezpieczyli już pieniądze w budżecie miasta.
Wątpliwości co do słuszności tego pomysłu ma Adrian Mól, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w toruńskiej radzie miasta.

- To temat absurdalny. Sztuczna choinka ma kosztować 150 tys. zł. Zakładam, że zostanie wyprodukowana w Chinach, nie sądzę, żeby ktoś 11-metrową choinkę wyprodukował w Polsce. 15 tys. zł rocznie pójdzie na przechowywanie tej choinki - wylicza Adrian Mól.

Rzecznik prezydenta Torunia podkreśla, że chodzi o to, by dołączyć do grona miast, które już dawno zdecydowały się na sztuczne choinki.

- Drzewko zostanie w lesie, będzie mogło rosnąć i będziemy mogli cieszyć się jego widokiem. Nasza choinka będzie kosztowała nieco mniej niż 150 tys. zł, stanie oczywiście na Rynku Staromiejskim przy Koperniku. Będzie nam służyła przez kilka lat, więc koszty w przeliczeniu będą zdecydowanie niższe niż przy zakupie nowej choinki co roku - zastrzega Marcin Centkowski.

Ze sztucznej choinki spłynie ledowe światło. Ma być w użyciu przez 10 lat.

Relacja Michała Zaręby

Toruń

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