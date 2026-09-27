Po utonięciu chłopca w gminie Lubraniec strażacy przestrzegają: Od razu dzwońmy po służby

2026-09-27, 17:15 Michał Zaręba/DW

6-latek utonął w stawie. Do tragedii doszło w sobotę (26 września) po godz. 18 w miejscowości Dąbie Kujawskie w gminie Lubraniec/ Fot. Michał Zaręba

- Szczególną ostrożność trzeba zachować zawsze, niezależnie od tego, czy jesteśmy nad wodą, czy nie. Jeśli mamy podejrzenie, że coś się stało, od razu alarmujmy służby. Czas odgrywa ważną rolę w takich sytuacjach - mówi druh Kacper Piasecki z OSP Zgłowiączka. Był wśród strażaków, biorących udział w akcji po tragicznym zdarzeniu w miejscowości Dąbie Kujawskie w gminie Lubraniec.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Włocławka oraz druhowie z okolicznych jednostek ochotniczych pomagali w akcji ratunkowej po tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w sobotę (26 września) po godz. 18 w miejscowości Dąbie Kujawskie w gminie Lubraniec. W czasie rodzinnej uroczystości w stawie utopił się 6-letni chłopiec - więcej o zdarzeniu pisaliśmy tutaj. Doszło do tego w pobliżu lokalu gastronomicznego, gdzie regularnie odbywają się takie imprezy.



- W zgłoszeniu mieliśmy informację, że dziecko wpadło do stawu. Wykonaliśmy swoją pracę - pomagaliśmy zespołowi ratownictwa medycznego i zabezpieczaliśmy lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK druh Kacper Piasecki z OSP Zgłowiączka. - Szczególną ostrożność trzeba zachować zawsze, niezależnie od tego, czy jesteśmy nad wodą, czy nie. Jeśli mamy podejrzenie, że coś się stało, od razu alarmujmy służby. Czas odgrywa ważną rolę w takich sytuacjach - dodaje.



W tej akcji udział brali także strażacy z Lubrańca.

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragedii.

Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.