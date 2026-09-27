Woda w gminie Zławieś Wielka jest warunkowo zdatna do picia. Są wyniki badań sanepidu

2026-09-27, 15:30 DW

Woda w gminie Zławieś Wielka jest warunkowo zdatna do picia/ Fot. Pixabay / ilustracyjne

Sanepid poinformował, że wyniki badań próbek wody z wodociągu w Przysieku i Pędzewie nie wykazały obecności enterokoków jelitowych i bakterii grupy coli.

Gmina Zławieś Wielka wydała komunikat o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Można się w niej myć, można prać, zmywać. Dotyczy to miejscowości: Pędzewo (od posesji 67 w stronę Górska), Górsk, Stary Toruń, Przysiek, Błotka, Rozgarty, Czarne Błoto oraz Cegielnik, gm. Zławieś Wielka.



- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia wodociągu Przysiek i wodociągu Pędzewo nie wykazały obecności enterokoków jelitowych i bakterii grupy coli - czytamy w komunikacie.



Trwają badania w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 stopniach Celsjusza, ale mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia.



Wodę dla dzieci i chorych trzeba gotować przed spożyciem!



Co ważne, wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, w trakcie chemioterapii, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



