Kryzys wodny w gminie Zławieś Wielka zażegnany. Wójt: Pewne rzeczy można było zrobić lepiej

2026-09-27, 15:30 Michał Zaręba/DW

Woda w gminie Zławieś Wielka jest warunkowo zdatna do picia/ Fot. Pixabay / ilustracyjne

Sanepid poinformował, że wyniki badań próbek wody z wodociągu w Przysieku i Pędzewie nie wykazały obecności enterokoków jelitowych i bakterii grupy coli. Do inspekcji nie dotarły informacje o przypadkach zatruć mieszkańców - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Gmina Zławieś Wielka wydała komunikat o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Można się w niej myć, można prać, zmywać. Dotyczy to miejscowości: Pędzewo (od posesji 67 w stronę Górska), Górsk, Stary Toruń, Przysiek, Błotka, Rozgarty, Czarne Błoto oraz Cegielnik, gm. Zławieś Wielka.



- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia wodociągu Przysiek i wodociągu Pędzewo nie wykazały obecności enterokoków jelitowych i bakterii grupy coli - czytamy w komunikacie.



Trwają badania w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 stopniach Celsjusza, ale mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia.



Co znaczy, że woda jest warunkowo zdatna do picia?



Co ważne, wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, w trakcie chemioterapii, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.





- Ten warunek dotyczy tylko dzieci do lat dwóch oraz osób z niską odpornością. Zdecydowana większość mieszkańców może bezpiecznie spożywać wodę nawet z kranu bez przegotowania - mówi Marcin Swaczyna, wójt Złejwsi Wielkiej.



Gospodarz gminy podkreśla zaangażowanie wielu osób w przetrwanie tego kryzysu i dziękuje za tę pracę.



- Trzeba uczciwie powiedzieć, że pewne rzeczy można było zrobić lepiej, ale właśnie dzięki temu doświadczeniu będziemy w stanie opracować procedury na przyszłość, które pozwolą nam jeszcze lepiej zarządzać kryzysem - mówi Marcin Swaczyna.



Przypomnijmy: skażenie wody wykryto w czwartek (24 września).

Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.

