Półmaraton Bydgoski przebiegł ulicami miasta. Na trasie ponad tysiąc biegaczy [zdjęcia]

2026-09-27, 19:00  Bartosz Nawrocki/KB
Półmaraton Bydgoski/fot. Bartosz Nawrocki

Półmaraton Bydgoski/fot. Bartosz Nawrocki

Zawodnicy wystartowali spod Bulwarów Wiślanych w Fordonie, a skończyli w Myślęcinku. Polskie Radio PiK było patronem medialnym wydarzenia. Mieliśmy również swoich sportowych reprezentantów.

- Przygotowywałam się do tego półmaratonu pół roku. Na szczęście się udało, pobiłam rekord życiowy, więc jestem zadowolona - mówiła Joanna Górska z Działu Inwestycji i Infrastruktury Polskiego Radia PiK.

- Bardzo dobra organizacja biegu. Były punkty z wodą, nawet po drodze wystawione zostały czekoladki, takie drażetki. Fajne było też to, że ludzie wystawiali głośniki przy trasie, więc można było posłuchać świetnej muzyki: „We are the champions" chociażby, czy „Eye of the Tiger". Trzy miesiące porządnych przygotowań - nie tylko biegowych, ale też siłownia, trening wytrzymałościowy, siłowy. No i oczywiście także bieganie, interwały - mówił redaktor naczelny Polskiego Radia PiK, Cezary Wojtczak.

  • Najlepszy spośród wszystkich był zawodnik z Kenii, który ukończył półmaraton z czasem jednej godziny, czterech minut i trzydziestu sekund.

Więcej w relacji Bartosza Nawrockiego: ⬇️⬇️⬇️

Relacja Bartosza Nawrockiego

Bydgoszcz
Półmaraton Bydgoski/fot. Bartosz Nawrocki Półmaraton Bydgoski/fot. Bartosz Nawrocki

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